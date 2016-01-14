Aranan IŞİD'li canlı bomba, Yeşil Kart'ı iptal edip normal sigorta statüsüne geçmiş!

Emniyet’in canlı bomba listesinde yer alan isimlerden Ersel Ocak’ın Yeşil Kart’ının bulunduğu ortaya çıkmasının üzerinden iki ay geçtikten sonra resmi kurumlara giderek gelir testi yaptırdığı ve Yeşil Kart’ını iptal ettirerek normal sigortalı statüsüne geçtiği ortaya çıktı.

İstanbul Sultanahmet’te önceki gün IŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısının ardından güvenlik zafiyeti tartışmaları bir kez daha gündeme geldi.

Yaklaşık iki ay önce Birgün'ün yaptığı haberde verilen resmi bilgilerde Yeşil Kartı aktif görünen Ocak, buna göre bu süre zarfında resmi kurumlarda gelir testini yaptırdı ve bu veriler ışığında Yeşil Kartlı statüsünden 60/g diye bilinen sigortalı statüsüne geçti. Ersel Ocak güncel verilere göre primini ödemeye devam ediyor ve sigortalı olarak yaşamını sürdürüyor.

Yıldız’ın adı silindi

Birgün'den Can Uğur'un haberine göre, canlı bombalardan bir tanesi olan Savaş Yıldız’ın da Yeşil Kartı’nın bulunduğunun ortaya çıkmasına karşın geçen iki aylık süre zarfında resmi kayıtlardan Yıldız’ın adı silindi ve Yıldız’la ilgili herhangi bir veriye ulaşılamıyor.

Adım atılmıyor

Birgün'de Ankara Katliamı sonrası medyayla paylaşılan canlı bombalarda üçünün Yeşil Kartlarının hâlâ aktif olduğuna yer verilmişti. Haberde şu ifadeler kullanılmıştı:

BirGün gazetesinin yaklaşık 2 ay önce Ankara katliamının ardından resmi makamlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan canlı bomba şüphelileriyle ilgili haberlerine rağmen gerekli adımlar atılmıyor. Yoksul yurttaşlara verilen Yeşil Kartları’nın aktif olduğu ifade edilen 3 IŞİD’cinin haberimize rağmen kartlarının iptal edilmediği ortaya çıktı. Mehmet İşik (1996) Kasım Dere (1984) ve Kadir Gözükara (1992) adlı IŞİD’ciler resmi bilgilere göre hâlâ Yeşil Kart sahibi.