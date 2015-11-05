IŞİD bombacılarının yeşil kartı hâlâ aktif!

Emniyet’in listesinde yer alan IŞİD’li 5 canlı bomba şüphelisinin Yeşil Kart sahibi olduğunu ortaya çıktı.

Birgün’den Can Uğur’un haberine göre; Ankara Katliamı’nın ardından Emniyet tarafından kamuoyuyla paylaşılan canlı bomba listesinde yer alan 5 IŞİD’linin Yeşil Kart sahibi olduğu ortaya çıktı. 5 canlı bomba şüphelisinin Yeşil Kartları hâlâ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sisteminde aktif görünüyor. Diğer bir canlı bomba şüphelisi olan Savaş Yıldız’ın yoksul yurttaşlara kamu hizmetlerinden yararlanmaları için verilen Yeşil Kart sahibi olduğunu daha önce belgelenmişti.

Canlı bombaya ‘hizmet’

Canlı bomba eylemi yapacağı şüphesiyle aranan IŞİD’lilerle ilgili güvenlik zafiyetleri bitmek bilmiyor. Devlet gerekli güvenlik önlemlerini almadığı için eleştirilirken, IŞİD’lilerin birçoğu devletin imkânlarından yararlanıyor. IŞİD’in Adıyaman grubundan olduğu belirtilen canlı bomba şüphelisi 5 ismin Yeşil Kartı hâlâ aktif görünüyor. Ankara Katliamı sonrası yeni katliamlara girişecekleri şüphesiyle kamuoyuyla isimleri paylaşılan IŞİD’lilerden Mehmet Işık (1996), Mahmut Gazi Tatar (1991), Ersel Ocak (1994), Kasım Dere (1984) ve Kadir Gözükara (1992) Yeşil Kart’a sahipler.