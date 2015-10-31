Canlı bomba şüphelisinin Yeşil Kart'ı varmış!

102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamının ardından canlı bomba şüphesiyle aranan ve Hamza Tonbak adına düzenlenmiş kimliği bulunan Savaş Yıldız’ın Yeşil Kart’a sahip olduğu ortaya çıktı.

Devletin yoksul yurttaşlara yardım amacıyla çıkarttığı Yeşil Kart’a sahip olan IŞİD şüphelisi Savaş Yıldız’ın bu kartı alabilmesi için gelir testi yaptırması gerekiyor. Gelir testi yaptırmayan kişilerin Yeşil Kartı güncel olarak kullanılmıyor. BirGün’den Can Uğur'un ulaştığı bilgilere göre Savaş Yıldız’ın bu yıl içerisinde bu testi yaptırdığı ve Yeşil Kart'ı aldığı anlaşılıyor. Adana nüfusuna kayıtlı 1983 doğumlu olan Savaş Yıldız, Emniyet’in yaklaşık 1 hafta önce kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre Hamza Tonbak sahte kimliğini kullandığı biliniyor.

Yeşil Kart sahiplerinin gelir testi için son tarih olan 30.09.2015 tarihine kadar gelir bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. Bu tarihe kadar tüm sağlık sunucularına konuyla ilgili bilgi veriliyor. Şimdi canlı bombanın aranırken gelir testi yaptırıp yaptırmadığı merak konusu.

O ilaçlar...

‘Canlı bomba eylemi yapacakları şüphesiyle Emniyet tarafından gerçek isimleri ve sahte kimlikleriyle kamuoyuyla paylaşılan 4 isimden birisi olan Hamza Tonbak kimliği ile bugün bir eczaneden işlem yapıldığı ortaya çıktı. Canlı bomba şüphelisi Savaş Yıldız’ın kullandığı Hamza Tonbak isimli (40441287370 TC nolu) sahte kimlikle bugün bir eczaneden Amoklavin, Zero-P ve Gripamol isimli ilaçlar alındı.’

Kırgızistan vatandaşı Walentina Slobodanjanjuk’un kod adı olan Yıldız Bozkurt ismiyle 7 Mayıs 2015 ile 17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Türkiye’den ilaçlar alındı. Alınan ilaçlar arasında ‘Farhex Gargara, Asemax, Dexofen, Theraflu, Aklovir gibi ilaçlar bulunuyor.’

Emniyet’in canlı bomba oldukları şüphesiyle aradığı 4 kişiden birisi olan Savaş Yıldız’ın kullandığı Hamza Tonbak ismiyle 24 Ekim’de ilaçların satın alındığının ortaya çıkmasının ardından Hamza Tonbak adına bu tarihlerde alınan ilaçlar SGK sisteminden çıkartıldı. Hamza Tonbak adına ilaç sorgulaması yapıldığında Ekim ayında Tonbak adına alındığını daha önce belgelediğimiz Amoklavin, Zero-P ve Gripamol ilaçlarının sistemde yer almadığı görülüyor.