Aralarında Tomb Raider, Just Cause 3 de olan 54 oyunluk paket 1527 TL'den 76 liraya düştü!

Square Enix firması, 'evde kal ve oyun oyna' kampanyası kapsamında tam 54 oyun ve 58 DLC’sini bir paket halinde yüzde 95 indirimle satmaya başladı. Paketin tam değeri 1527,81 TL iken indirim sonrası 76,39 TL’ye düştü.



Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Square Enix, oyuncuları fazlasıyla memnun edecek bir kampanyaya imza attı. Ünlü oyun şirketi, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu.

İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok son oyunun yer aldığı listede, oyunların DLC paketleri de yer alıyor.



Özellikle Koronavirüs sebebiyle evimize kapandığımız bu günlerde oyun arayan kişiler için çok uygun bir alternatif olan “Square Enix Eidos Anthology” paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı.

Elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak

Webtekno'dan Gürhan Kulaklı'nın haberine göre; Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.



Bu müthiş koleksiyonda ise oyuncuların çok seveceği 54 oyun bulunuyor. Pakete göz atmak ve satın almak için Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

76 TL’ye düşen 54 oyun

Rise of the Tomb Raider

Just Cause 3

Deus Ex: Mankind Divided

Life is Strange: Complete Season

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Tomb Raider (2013)

Tomb Raider I

Tomb Raider II

Tomb Raider III

Tomb Raider IV: The Last Revelation

Tomb Raider V Chronicles

Tomb Raider VI: The Angel of Darkness

Tomb Raider Legend

Tomb Raider Anniversary

Tomb Raider Underworld

Lara Croft and the Guardian of Light

Lara Croft and the Temple of Osiris

Just Cause

Just Cause 2

Kane and Lynch: Dead Men

Kane and Lynch 2: Dog Days

Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut

Deus Ex: Game of the Year Edition

Deus Ex: Invisible War

Deus Ex: The Fall

Thief

Thief: Deadly Shadows

Thief II: The Metal Age

Thief Gold

Battlestations: Pacific

Battlestations: Midway

Project Snowblind

Mini Ninjas

Order of War

Flora’s Fruit Farm

Supreme Commander 2

Conflict: Desert Storm

Conflict: Denied Ops

Legacy of Kain: Soul Reaver

Legacy of Kain: Soul Reaver 2

Legacy of Kain: Defiance

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Dungeon Siege

Dungeon Siege II

Dungeon Siege III

Anachronox

Pandemonium

Deathtrap Dungeon

Daikatana

Omikron: The Nomad Soul

Goetia

Hitman GO: Definitive Edition

Lara Croft GO

The Turing Test