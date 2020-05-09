Aralarında Tomb Raider, Just Cause 3 de olan 54 oyunluk paket 1527 TL'den 76 liraya düştü!

Square Enix firması, 'evde kal ve oyun oyna' kampanyası kapsamında tam 54 oyun ve 58 DLC’sini bir paket halinde yüzde 95 indirimle satmaya başladı. Paketin tam değeri 1527,81 TL iken indirim sonrası 76,39 TL’ye düştü.
Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından biri olan Square Enix, oyuncuları fazlasıyla memnun edecek bir kampanyaya imza attı. Ünlü oyun şirketi, toplam değeri 1527 TL olan 54 oyun ve 58 DLC’sini yüzde 95 indirimle Steam’de 76 TL’ye satışa sundu.
İçerisinde Just Cause 3’den Rise of the Tomb Raider’a kadar pek çok son oyunun yer aldığı listede, oyunların DLC paketleri de yer alıyor.
Özellikle Koronavirüs sebebiyle evimize kapandığımız bu günlerde oyun arayan kişiler için çok uygun bir alternatif olan “Square Enix Eidos Anthology” paketi, Square Enix’in “evde kal ve oyun oyna” kampanyası olarak tanıtıldı.
Elde edilen gelirin tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak
Webtekno'dan Gürhan Kulaklı'nın haberine göre; Square Enix, evde kal kampanyasına destek vermek amacıyla çıkarılan paketin tüm gelirinin Kuzey Amerika ve Avrupa’daki gıda bankaları ve hayır kurumlarına bağışlanacağını söyledi.
Bu müthiş koleksiyonda ise oyuncuların çok seveceği 54 oyun bulunuyor. Pakete göz atmak ve satın almak için Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
76 TL’ye düşen 54 oyun
Rise of the Tomb Raider
Just Cause 3
Deus Ex: Mankind Divided
Life is Strange: Complete Season
Sleeping Dogs: Definitive Edition
Tomb Raider (2013)
Tomb Raider I
Tomb Raider II
Tomb Raider III
Tomb Raider IV: The Last Revelation
Tomb Raider V Chronicles
Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
Tomb Raider Legend
Tomb Raider Anniversary
Tomb Raider Underworld
Lara Croft and the Guardian of Light
Lara Croft and the Temple of Osiris
Just Cause
Just Cause 2
Kane and Lynch: Dead Men
Kane and Lynch 2: Dog Days
Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut
Deus Ex: Game of the Year Edition
Deus Ex: Invisible War
Deus Ex: The Fall
Thief
Thief: Deadly Shadows
Thief II: The Metal Age
Thief Gold
Battlestations: Pacific
Battlestations: Midway
Project Snowblind
Mini Ninjas
Order of War
Flora’s Fruit Farm
Supreme Commander 2
Conflict: Desert Storm
Conflict: Denied Ops
Legacy of Kain: Soul Reaver
Legacy of Kain: Soul Reaver 2
Legacy of Kain: Defiance
Blood Omen 2: Legacy of Kain
Dungeon Siege
Dungeon Siege II
Dungeon Siege III
Anachronox
Pandemonium
Deathtrap Dungeon
Daikatana
Omikron: The Nomad Soul
Goetia
Hitman GO: Definitive Edition
Lara Croft GO
The Turing Test