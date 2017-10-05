'Arakan videosu' Myanmar güzellik kraliçesini tacından etti

Myanmar güzellik kraliçesi Shwe Eain Si'nin tacı elinden alındı. Si, Arakan Rohingya Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu (ARSA) eleştiren bir video nedeniyle tacının elinden alındığını belirtti. Facebook'ta geçen hafta bir video yayınlayan Si, ARSA'nın ‘masum sivillere karşı şiddet uyguladığını' söyledi.

Yarışma yetkilileri ise 19 yaşındaki Si’nin tacının alındığını doğruladı fakat videonun bununla bir ilgisi olduğuna dair iddiaları reddetti.

Açıklamada Si’nin, eğitimine dair kanıt sunmakta başarısız olması ve Vietnam gezisine yeterince hazırlanmaması dahil, ‘güzellik yarışması adayına uygun olmayan tutumlar sergileyerek’ kontratı ihlal ettiği için unvanının elinden alındığı belirtildi. Si ise suçlamaları reddetti.