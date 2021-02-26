Araçta maske takmama cezası mahkemeden döndü

Kahramanmaraş’ta ailesinin bulunduğu otomobilde maske takmayan sürücüye yazılan ceza mahkeme kararıyla iptal edildi.

6 Eylül 2020 tarihinde eşi ve çocuğu ile birlikte otomobil ile seyahat ederken, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol noktasında durdurulan O.B’ye maske takmadığı gerekçesiyle 900 TL para cezası kesildi. Sürücü O.B, eşi ve çocuğunun da otomobilde olduğunu, sürekli aynı ortamı paylaştıkları gerekçesiyle otomobilde maske takmadıkları için yazılan cezaya avukatı aracılığıyla itiraz etti.

Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Mahkemesi, Kabahatler Kanunu’nun 28/9. maddesi gereğince kabul ederek 900 lira olan maske cezasını 789 liraya düşürdü. İkinci bir itiraz hakları da bulunan O.B, dosyayı inceleyen 2. Sulh Ceza Mahkemesi, 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası tanzim edildiğini ancak burada Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde yer alan emre aykırı davranış hükümlerinin oluşmadığını belirterek, para cezasının tamamının iptaline karar verdi.

900 TL idari para cezası 789 TL'ye düştü

O.B’nin avukatı Abdullah Can Balduk, müvekkilinin kendi araçlarında ailesiyle birlikte yolculuk yaptıklarını bu nedenle yazılan maske cezasını bir hükmünün olmadığını ifade etti. Avukat Balduk, “Müvekkilimiz ailesiyle beraber polis kuvvetlerimizin maske denetiminde durdurularak maske takmadıkları için ceza kesilmiş. Kendisi eşi ve çocuğu ile beraber olduğunu söylemesine rağmen ceza kesilmiş. Biz de bu cezayı Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz başvurusunda bulunduk. İlk başta 900 lira olan idari para cezası 789 liraya düşürüldü. Sonra bir itiraz hakkımız daha vardı ve ortada ‘Yüksek yargıları ve mevzuatımız kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda İl Umumi Hıfsızzuha tedbirleri ve bu tedbirleri uyulmaması halinde ilgililer hakkında idari para cezasının 5326 sayılı kabahatler kanunun 32. Maddesi uygulanacağı açıkça belirttiği. Bu nedenden ötürü itirazımızın kabulü ile tamamen para cezası kaldırılmıştır’ denildi" diye konuştu.

"Böyle bir ceza, ceza kanununa aykırı"

Maske tedbiri bilim kurulunun önerisi ile alınan bir karar olduğunu ifade eden Avukat Balduk, "Pandemi nedeniyle gerçekleşen virüsün yayılmasını önlemek için toplu ulaşım araçlarında maske takılıyor, ancak özel araçta eşi ve çocuğu ile seyahatlerde maske takmasının bir gereği yok. Böyle bir ceza da hem ceza kanununa, hem akla hem de mantığa uygun bir yaptırım olur” diye konuştu. (İHA)