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Araçların muayeneden geçememe sebebi nedir?

7 milyon 897 bin aracın yüzde 34,6’sı emniyetsiz ve kusurlu bulundu

17 Mart 2015 15:00

2014’ten beri uygulanan muayenesi olmayan araçların ikinci el satışına getirilen kısıtlama, araç muayene gecikme cezaları ve Motorlu Araç Vergisi (MTV) borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla bu sayı 2015 başında 4 milyon 29 bine geriledi. TUVTÜRK istatistiklerine göre, 7 milyon 897 bin aracın yüzde 34,6’sı emniyetsiz ve kusurlu bulunurken muayeneden en çok kalma nedeninin fren sistemi olduğu göze çarptı. Diğer kalma sebepleri de aydınlatma ve hareketli aksam sorunları oldu.

Serkan Şahin'in Zaman'da yer alan haberine göre, kusurlu bulunan araçların yüzde 98,3’ü kusurlarını gidererek muayeneden geçti. 1,1 milyon aracın muayeneden geçtiğine dikkat çeken TUVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, 2014’te trafik güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen iki önemli düzenlemenin yardımıyla muayenesiz araç sayısının azaldığını kaydetti. Ören, “2014’ün son 3,5 ayında, araç muayene hizmeti verdiğimiz 7 yıl içinde hiç muayeneye gelmemiş 350 bin aracın muayenesi gerçekleştirildi.” dedi.

İçişleri bakanlığının 2014 Şubat’ında hayata geçirdiği yeni düzenleme ile geçerli bir muayenesi olmayan araçların ikinci el satışlarının yapılması artık mümkün olmuyor. Eylülde yapılan kanun düzenlemesiyle de 30 Haziran 2015 tarihine kadar araç muayene gecikme cezası bedeli aylık yüzde 5 yerine, aylık enflasyon oranında belirleniyor. Bunun üzerine MTV’nin yeniden yapılandırılmasıyla muayenesiz araç sayısı yüzde 29’dan yüzde 21’e düştü.

Diğer taraftan 1,7 milyon muayenesiz motosiklet hâlâ trafiğe çıkıyor. Traktör muayenelerinin de 3 kart arttığını belirten üst yönetici, 2014’ün son 3,5 ayında 351 bin traktör muayene edildiğini söyledi. 2013’te traktörlerin yüzde 66’sı, motosikletlerin yüzde 65’i ve otomobillerin de yüzde 12’sinin muayenesi bulunmuyordu. 2014’te muayenesiz traktörlerin oranı yüzde 44’e ve binek otomobillerin oranı ise yüzde 8’e geriledi.

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