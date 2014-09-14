Araç muayene cezası 100 liradan 18 liraya indirildi

Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren ve kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı kanun düzenlemesine göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibi, 100 TL gecikme cezası yerine yaklaşık olarak 18 TL ödeyecek

TÜVTÜRK, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ve ülkemizdeki trafik güvenliğine büyük katkısı olacak kanun düzenlemesiyle ilgili merak edilen noktaları kamuoyuyla paylaştı.

Posta’da yer alan habere göre, TBMM Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan 6552 sayılı kanun düzenlemesiyle araç muayenesini zamanında yaptırmamış araç sahiplerinin gecikme cezaları için yeniden yapılandırma imkânı tanındı. Araç muayenesini zamanında yaptırmamış araç sahipleri, geç kaldıkları her ay için muayene bedelinin yüzde 5’i oranında ceza ödemek durumundaydı. Gecikmelerle ilgili kanun düzenlemesine göre araç muayenesini zamanında yaptırmamış araç sahipleri, yılsonuna kadar muayeneye geldikleri takdirde ceza bedeli, aylık yüzde 5 yerine, aylık enflasyon oranında belirlenecek.

MTV, trafik ceza gecikmeleri için de yeniden yapılandırma imkânı geldi... Yasalara göre araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için, araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi, Trafik Cezası veya otoyol geçişleri borcu da bulunmaması gerekiyor. Kanun düzenlemesiyle, sadece araç muayene gecikme ücretlerine değil, bu diğer borçların gecikmelerine de önemli indirim imkanı getirildi. Böylece bu borçları nedeniyle uzun süre aracını muayeneye ettiremeyen araç sahipleri için önemli bir fırsat doğdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2013 rakamlarına göre, Türkiye’de 5 milyonu aşkın araç, yasalarla zorunlu olmasına rağmen muayeneye gelmiyor. Bu rakamın yarısının uzun süredir muayenesiz oldukları tahmin ediliyor. Geçerli muayenesi olmayan araçların, kanun düzenlemesinin getirdiği imkânla muayene sistemine dâhil edilmesinin trafik güvenliğine de önemli katkısı olması bekleniyor.

Kemal Ören: İkinci el satışlar için de kolaylık sağlayacak

2014 yılının başında yürürlüğe giren bir yönetmelikle artık muayenesi olmayan araçların ikinci el satışlarının yapılamadığını hatırlatan TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, “Uzun süredir araçlarının muayenesini yaptırmamış araç sahipleri, araçlarını satmak istediklerinde, yüksek gecikme cezasıyla karşılaşabiliyordu. Bu düzenleme onlar için de büyük bir fırsat yaratıyor. Yılsonuna kadar muayenelerini yaptırırlarsa, araçlarını satarken mutlaka ödemek zorunda kalacakları cezaları indirimli olarak ödeyebilecekler” dedi. Düzenlemenin, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve diğer borçları da kapsamasıyla ilgili olarak da bilgi veren Ören “Araç muayenesinin gerçekleştirilebilmesi için aracın MTV, trafik cezası veya otoyol geçiş borcu olmaması gerekiyor. Yeni kanun ile yüksek tutarlı vergi borcu olan araç sahipleri, bu borçlarının gecikmelerini yeniden yapılandırabilecek. Böylece hem vergi ve diğer cezalarını indirimli olarak ödeyip, hem de araç muayene gecikme cezası indiriminden faydalanabilecekler” dedi.

‘Tüm muayenesiz araç sahipleri yararlanabilecek'

TÜVTÜRK Genel Müdürü Kemal Ören, “Muayenesiz araçlar sadece sürücüleri veya yolcuları için değil, trafikteki herkes için de tehlike yaratıyor. Şu anda trafikteki her dört aracın biri muayenesiz… Bu oran, motosikletler ve traktörlerde çok daha yüksek. 6 yılda ülkemizdeki 1,5 milyon traktörden sadece 500 bini muayeneye geldi. Trafikte 1 milyon traktör ve 1,7 milyon motosiklet muayenesiz olarak dolaşıyor. Bu araçlar, hepimiz için büyük bir risk oluşturuyor. Getirilen yeni indirim imkânından özellikle traktör ve motosiklet sahiplerinin yararlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Traktörler için Motorlu Taşıtlar Vergisi yükümlülüğü olmadığı için traktörler sadece araç muayene gecikme ve trafik cezası gecikmeleriyle ilgili olarak yapılandırma kapsamına dâhiller.

6552 sayılı kanun düzenlemesi gecikme indirimleri ile ilgili neler getiriyor?

1. Araç Muayene gecikme cezası düzenlemesi her araç cinsi için geçerli mi?

Kanun düzenlemesi, kanunun yayımlandığı tarih itibari ile geçerli bir muayenesi olmayan, tüm araç cinslerini kapsıyor. Bu durum MTV, Trafik idari para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların tamamı için de geçerli.

2- Düzenleme araç muayenede ne kadar bir ceza indirimi getiriyor? Araç sahiplerine ne kolaylık getiriyor?

Kanun düzenlemesi ile gecikilen her ay için muayene ücretinin yüzde 5’i olarak hesaplanan muayene gecikme ücreti; bunun yerine kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE (Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi) aylık değişim oranları, kanununun yayımlandığı tarihten araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar geçen her ay içinse aylık yüzde 1 oranı esas alınarak hesaplanacak. Gecikme ücretleri oluştuğu dönem ve uzunluğu itibariyle değişmekle birlikte yaklaşık olarak ortalamada eski tutarın YEDİDE BİRİ (1/7) olarak düşünülebilir.

Örneğin,

- 1 yıl gecikmiş bir otomobil 100 TL civarında bir gecikme yerine 18 TL ödeyecek yani 82 TL indirim var. Bu indirim rakamı otobüs için 109 TL...

• - 4 yıl gecikmiş bir minibüs 400 TL yerine 50 TL, Kamyon 535 TL yerine 68 TL, Traktör 203 yerine sadece 25 TL ödeyecek.

• - 10 yıl gecikmiş bir minibüs 991 TL yerine 120 TL, otobüs/kamyon ise 1.340 TL yerine 169 TL ödeyecek. Yani 1.000 TL üzerinde bir indirim söz konusu...

• - 10 yıldır muayene yaptırmamış bir traktör 510 TL yerine 62 TL ödeyecek, 450 TL civarında bir indirim...

Araç muayeneleri ile gecikmeleri ile ilgili düzenleme 2005 yılında çıktığı için 10 yılın üzerinde geciken bir araç yok... (Rakamlar yaklaşıktır, KDV dahildir, her araç için gecikme ayına göre farklı rakamlar oluşacaktır. )

3- Aracımın muayene süresi henüz gelmedi, bu nedenle gecikme ücreti yok, ancak bu yıl Motorlu Taşıtlar Vergisi ve trafik cezası borcum var. Bu kanun düzenlemesinin bana katkısı olacak mı?

Yasalara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu veya trafik idari para cezası, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalara dair borç olduğu durumlarda, araç muayene işlemi yapılamıyor. Kanun düzenlemesi bu borçların gecikmelerinin yeniden yapılanmasını da getiriyor.

4- Motorlu Taşıt Vergisi ve Trafik Cezaları için gelen indirim nasıl hesaplanıyor?

30 Nisan 2014 tarihi itibariyle kesinleşen motorlu taşıtlar vergisi (2014 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve bu vergiye bağlı vergi cezalarının tamamı ödenecek. Gecikme faizi/gecikme zammı yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar, yapılanma kapsamında ödenecek.

Gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden ise vazgeçilecek.

Trafik idari para cezaları, köprü ve oto yollardan usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezaların tamamı; bu cezalara uygulanan aylık yüzde 5 oranındaki faizler yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar, yapılanma kapsamında ödenecek. Aylık yüzde 5 oranında hesaplanan faizlerin tahsilinden ise vazgeçilecek.

Yasa kapsamında yapılandırılan motorlu taşıtlar vergisi ve trafik para cezaları peşin ödenebileceği gibi 6, 12 ve 18 eşit taksitte de ödenebilecek.

Ayrıca, 31 Aralık 2013 tarihinden önce verilmiş olan ve tutarı 120 liranın altında kalan trafik idari para cezalarının ilgililerine tebliğ edilmesinden, tebliğ edilmiş olanların ise tahsilinden vazgeçilecek.

5- Düzenleme ne kadar geçerli olacak? Yasa çıktıktan sonra gecikenlerin durumu ne olacak?

Düzenleme, yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihten, 31 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar geçerli olacak. Kanun çıktıktan sonra muayene süresi dolan araçlar, geciktikleri takdirde, her geciktikleri ay için yüzde 5 ceza ödemeye devam edecek.

6- “Aracımı Haziran 2013’te muayeneye götürmem gerekiyordu, ama götürmedim. Şimdi ne kadar ceza ödeyeceğim?”

Kanun düzenlemesine göre, yasanın yürürlüğe girdiği Eylül ayı içinde aracınızı muayeneye götürürseniz, araç muayene gecikme ücreti, geçmişte geciktiğiniz her ay için, o ayların aylık Yİ-ÜFE değişim oranı temel alınarak hesaplanacak.

Eğer aracınızı muayeneye yasanın çıktığı ayda değil de 2014 yılı içinde takip eden aylarda götürürseniz, gecikmeniz Eylül ayına kadar Yİ-ÜFE oranından, yasanın çıktığı tarihten sonra gecikmiş her ay içinse aylık yüzde 1 oranı ile hesaplanacak...

7- Aracımın muayene süresi Kasım 2014’te doluyor. Aralık veya Ocak ayında götürdüğümde ne kadar gecikme ücreti ödeyeceğim?

Kanun düzenlemesi, geçmişe dönük gecikme ücretlerinin indirimli olarak ödenmesini sağlıyor. Aracınızın muayenesi, düzenlemenin çıktığı tarihten sonra doluyorsa, geciktiğiniz her ay için yüzde 5’lik gecikme ücreti vermeye devam edeceksiniz.

8- Bu kanun hükmünden yararlanmak isteyen araç sahiplerinin ek olarak yapmaları gereken bir şey var mı?

Araç muayenesi için öncelikle Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik cezası veya otoyol geçiş cezaları için borçlarını kanun kapsamında yapılandırmış olmaları veya borçlarının bulunmaması gerekiyor. Bu tür borçları olmayan araç sahiplerinin, belirledikleri gün ve saat için, www.tuvturk.com.tr internet adresinden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ücretsiz randevu alarak, muayene istasyonlarına gelmeleri yeterli olacak. Araç sahipleri, muayeneye gelmeden önce TÜVTÜRK randevu aşamasında veya öncesinde borç sorgulaması yapabilirler. Borcu olan araç sahipleri www.gib.gov.tr sitesinden online olarak borçlarını ödeyerek muayeneye gelebilirler. Araç muayene gecikme ücretleri ise istasyonlarda tahsil edilmektedir. Daha fazla bilgi için T.C. Maliye Bakanlığı’nın Vergi İletişim Merkezi 444 0 189 no.lu bilgilendirme hattı aranabilir.

9- Araç muayenesi ile ilgili düzenlemeden ne kadar araç yararlanabilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2013 yılı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 5,1 milyon muayenesiz araç bulunmaktadır. Hesaplamalara göre ülkemizde toplam araçların yüzde 28’i muayene süresi gelip de araç muayenesine gelmemektedir. Yani yaklaşık her 4 araçtan 1’i muayenesizdir.

Muayenesiz olan araçların cinslerine göre sıralaması aşağıdaki gibidir,

Binek 1.107.062

Kamyonet 738.361

Kamyon 274.967

Minibüs 126.642

Otobüs 48.789

Motosiklet 1.784.233

Traktör 1.031.273

Özel Amaçlı 23.096

Toplam 5.134.423