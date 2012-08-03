Araç muayene aralıkları kısalıyor

Muayene edilen araçların neredeyse yarısının ‘ağır kusurlu' çıkması üzerine Trafik Eylem Planı hazırlandı. Buna göre muayene kriterlerinin ağırlaştırılması ve muayene aralıklarının düşürülmesi öngörülüyor.

Star gazetesinin haberine göre; Türkiye'de her yıl binlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açan trafik kazalarında, sürücülerin hatalarının yanı sıra araçların güvensiz olmasının da etkili olduğu tespit edildi.

Son yıllarda ‘özel sektör aracılığı' ile gerçekleştirilen araç muayene işlemleri sonucunda, muayene edilen araçların neredeyse yarısı ‘emniyetsiz ve ağır kusurlu' çıktı. Buna göre, trafikte seyreden her iki araçtan birisi emniyetsiz ve ağır kusurlu olarak kullanılıyor.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ve hafta başında Resmi Gazete'de yayınlanan ‘Trafik Eylem Planı' çerçevesinde yapılan çalışmalarda, araçların güvenliği ile ilgili ilginç sonuçlara ulaşıldı.

Eylem planının hazırlıkları aşamasında yapılan çalışmaya göre, 27 Mart 2012 tarihi itibariyle 12 milyon 852 bin araç muayene edildi. Söz konusu araçların, 5 milyon 218 bininin ilk muayenede, ‘emniyetsiz ve ağır kusurlu' olduğu belirlendi. Yani gerçekleştirilen ilk muayenede, 100 araçtan 41'i ‘kullanılması sakıncalı' bulunarak, muayenesine onay verilmedi.



Mevsimine göre lastik dönemi



Söz konusu araçların yüzde 96'sı ikinci randevuda muayene onayı alabildiler. Muayene sonuçları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından masaya yatırıldı. Buna göre, trafikteki can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için, muayene kriterlerinin daha da ağırlaştırılması öngörüldü. Özellikle, basında sık sık yer alan, ‘kiralık lastik' ile muayeneye gidilmesine yönelik tedbirler artırılacak. Örneğin kış lastiklerinin bölgelere ve kış şartlarına göre zorunlu hale getirilmesi, muayene aralıklarının daha da düşürülmesi gibi tedbirler üzerinde duruluyor.