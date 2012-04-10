Araçlarda kablosuz şarj dönemi başlıyor

Chrysler‘ın müşteri hizmetlerinden sorumlu Mopar adlı bölüm bugün yaptığı açıklamayla, kablosuz şarj imkanı sağlayan ilk otomotiv üreticisi olduklarını açıkladı.

Mopar, ilk kablosuz şarj sistemini destekleyecek modelin 2013 yılında satışa sunulacak Dodge Dart olacağını belirtti. Bölümün üst düzey yöneticisi Pietro Gorlier, internette sürekli vakit geçiren ve şarj sorunu yaşamak istemeyen kullanıcıları hedef aldıklarını söylüyor. Kablosuz şarj istasyonu otomobilin orta konsolun alt kısmına yerleştiriliyor. Konsolun altına yerleştirilen şarj plakasına uyumlu cihaz yerleştirildiğinde istasyon aktif hale geliyor ve aracın çalışmaya başlamasından ardından da şarj işlemi başlıyor. Kablosuz Şarja uyumlu ayrı bir kılıfa veya kapağa ihtiyaç duyulan sistemin opsiyonel olarak 199 dolara satılması bekleniyor.