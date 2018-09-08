Araç muayenesinde yetkili tek şirket TÜVTÜRK'ten dolandırıcılık uyarısı

Türkiye’de araç muayenesini yapmaya yetkili tek şirket TÜVTÜRK. Hürriyet yazarı Sefer Levent, Google olmak üzere arama motorlarına 'Araç muayene randevu' yazıldığında bir çok internet sitesiyle karşılaşıldığını belirterek vatandaşları 'fırsatçılığa' karşı uyardı. TÜVTÜRK ise konuya ilişkin, "Anlaşılan TüvTürk’ün bu sahtekarlığa karşı daha sıkı mücadele etmesi gerekiyor. Vatandaşların da araç muayene randevusu alacağım diye parasını kaptırmamak için daha dikkatli olması şart" açıklamasında bulundu.

"Numarayı aradığınızda dakikası 5 liradan..."

Sefer Levent'in "Araç muayenede randevu oyunu" başlığıyla yayımlanan yazısında 0800’lü numara arandığında dakikası 5 liradan işlemeye başlayan faturaya dikkati çekerek şu noktalara değindi:

"Araç muayenede bazı uyanıklar ilginç bir yöntem geliştirmiş. İnternette ‘araç muayene randevu’ diye arama yaptığınızda karşınıza çıkan şirketlerin bu işin tek yetkilisi TÜVTÜRK ile hiç ilgisi yok. Randevu ücretsiz derlerken kanmayın numarayı aradığınızda dakikası 5 liradan faturanız işlemeye başlıyor.

Adına ne diyeceğimi bilemedim. Dolandırıcılık mı desem, sahtekarlık mı yoksa uyanıklık mı? Bir taraftan vatandaşın kandırılmasına üzülüyorum diğer taraftan bu yöntemlerin düşünülebiliyor olmasına şaşırıyorum. İşte son olay...



Bana gelen bir okur mektubundan yola çıkıp yaptığım araştırmaya göre araç muayene işinde bazı uyanıklar vatandaştan haksız yere para kapmak için ilginç bir yöntem uyguluyor. İnternette başta Google olmak üzere arama motorlarına girip “Araç muayene randevu” yazdığınızda karşınıza çıkan internet sitelerinin aslında araç muayene işini üstlenen şirketle hiçbir ilgisi yok. Türkiye’de araç muayenesini yapmaya yetkili tek şirket TÜVTÜRK. Ancak bazı internet siteleri üstelik web adresini bu şirketin adını da dahil ederek vatandaşa muayene randevusu verdiğini belirtiyor. Bu internet sitelerinin bir bölümü sizden plaka, ruhsat no, adres gibi kritik bilgileri talep edip, bir bölümü ise doğrudan 0800’lü numaraları aramanızı istiyor. Tanıtımlarında randevunun ücretsiz olduğunu belirtmelerine rağmen 0800’lü numaraları aradığınızda aslında bu şirketlere paranızı da kaptırmaya başlıyorsunuz. Çünkü aradığınız bu numaralar ücretli. Üstelik dakikası 5 TL gibi yüksek bir ücretle karşı karşıya kalıyorsunuz.



Konuyla ilgili TÜVTÜRK şirketini arayıp niye bu şirketleri engellemek için girişim de bulunmadıklarını sordum. Cevaplarını paylaşıyorum:

“Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetiminde ülkemizde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olarak, araç muayene hizmeti randevularını www.tuvturk.com.tr internet sitemizden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden 2009 yılından itibaren ücretsiz olarak vermekteyiz.



Zaman zaman bizim dışımızda farklı kişi ve kurumların, kurdukları yanıltıcı internet siteleriyle herkese açık olan resmi internet sayfamızdaki bilgileri kullanarak araç sahiplerinden randevu hizmeti için ücret talep ettiğini, bu çalışmalarını da internet reklamları ile duyurduklarını gözlemlemekteyiz. Kurumumuz bu sitelerle ilgili geçmiş dönemlerde olduğu gibi TÜVTÜRK ismini kullanarak vatandaşlarımızın mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep kişi ve kuruluşlara karşı yürüttüğü yasal yaptırımlara devam edecektir.”



TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları’nın cevabı böyle. Anlaşılan TüvTürk’ün bu sahtekarlığa karşı daha sıkı mücadele etmesi gerekiyor. Vatandaşların da araç muayene randevusu alacağım diye parasını kaptırmamak için daha dikkatli olması şart."



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