Araç motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Malatya'da, araç motoruna giren yavru kedi, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya’nın Paşaköşkü Mahallesinde, park halindeki bir aracın motor kısmına giren kedi, 'kedi sesi' ile sakinleştirildikten sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Paşaköşkü Mahallesinde sabah saatlerinde özel bir kurs merkezinin öğrencileri, bir aracın kaputundan gelen kedi sesi duydular. Duydukları kedi sesini kurs merkezindeki öğretmenlerine söyleyen öğrenciler, kağıda, “Dikkat! Arabanın ön tarafında motorun içinde kedi var” notunu yazıp, kedinin içinde bulunduğu aracın ön camına astılar. Akşamüstü, aracın ve kedinin hâlâ orada olduğunu gören kurs öğretmenlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan kediyi kurtarmak için araç sahibini bulmak amacıyla emniyet ekiplerinden destek aldılar.

Araç sahibinin de gelmesiyle birlikte kurtarma çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, aracın motor bölümünde bulunan kediyi kurtardı. (İHA)