T24 LogoT24 Logo
Gündem

Araç Ankara'dan bomba Gaziantep'ten

Kayseri'de saat 09.45 sıralarında Emniyet Müdürlüğü'ne patlayıcı yüklü otomobille düzenlenen intihar saldırısında 1polis şehit oldu

25 Mayıs 2012 20:45

 

Kayseri'de Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir polisin şehit olduğu saldırıda kullanılan aracın ve bombanın izi yüzlerce kilometre uzaklıktaki kentlere kadar uzanıyor.

Kahramanmaraş’ta Göksun-Kayseri karayolu 18. kilometresindeki jandarma karakolu önünde trafik uygulaması yapan ekipler, 06 E 1819 plakalı otomobili durdurmak istedi. Önce yavaşladığı görülen otomobil, Uzman Çavuş A.Ç'ye çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, içinde 2 PKK'lının olduğu sanılan aracı Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü’nün önüne kadar takip etti.

Emniyet Müdürlüğü’nde nöbet tutan polis memuru Ahmet Geben, üst katları lojman olan binaya girmek isteyen PKK'lılara ateş açtı. PKK'lılar da karşılık verince çatışma çıktı. Bu sırada, PKK'lıların bomba yüklü aracı infilak etti.

Patlamada yaralanan polis memuru Ahmet Geben, hastaneye kaldırılırken yolda şehit oldu. Patlamada şehit olduğu bildirilen İsmail Sakın, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam belirtisi vermesi üzerine yoğun bakıma alındı.

 

Araç Ankara'dan bomba Gaziantep'ten

 

Olayın ardından yapılan araştırmalar saldırının ne kadar organize olduğunu ortaya koydu.

Bombalı araç salı günü Ankara'da satın alındı. Gaziantep'te araca patlayıcılar yerleştirildi.

Bu bilgilerin elde edilmesinin ardından soruşturmasını genişleten polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Kumrular Caddesi'ndeki saldırıyla bağlantıyı araştırıyor.

 

Yaralıların isimleri

 

Patlamada Yağmur Işık, Emine Işık, Mehmet Yaşar Kuyumcu, İsmail Sakın, Zeynep Erkek, Turgut Koç, Hasan Karakaya, Gökben Salman, Bülent Keskin, Osman Kocamanoğlu, Levent Babacan, Hacı Uçar, Muharrem Gürbüz, İsmet Kaya, Mustafa Moğolkoç, Ramazan Kaya, Besim Kardaş ve Ebru Selvi isimli kişiler de yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

 

Uzman çavuş da hastanede

 

PKK'lıların Kahramanaraş'tan kaçarken çarptıkları uzman çavuş da ilk müdahelesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar de patlamada öldü.

 

İlçede elektrikler kesildi

 

Bu arada, patlamada bölgede park halinde bulunan polis araçları ile vatandaşlara ait çok sayıda araç hasar gördü. Emniyet Müdürlüğü binasındaki lojmanlar ile çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Patlama sırasında enerji nakil hatları zarar gördüğü için ilçeye elektrik verilemiyor.

Patlamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yüzeyinde de çatlaklar oluştuğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekipler, bölgede çalışma başlattı.

 

Meclis heyeti inceleme yaptı

 

Öte yandan, TBMM Başkanvekili Sadık, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Pınarbaşı ilçesine geldi.

Yakut ve beraberindekiler olay yerinde incelemede bulunduktan sonra helikopterle ilçeye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'den bilgi aldı.

 

ETİKETLER

kayseri patlama

İlgili Haberler

Kayseri'de emniyete bombalı araçla saldırıı: 1 şehit

Kayseri'de Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bir patlama meydana geldi. Patlamanın 'canlı bomba' saldırısı olduğu açıklandı

Erdoğan'ın Kayseri yorumu: BDP'nin bu olaylar karşısındaki durumu çok önemli

Başbakan Erdoğan, Büyük Selimiye Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24