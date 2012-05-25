Kayseri'de Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı saldırı gerçekleştirildi. Bir polisin şehit olduğu saldırıda kullanılan aracın ve bombanın izi yüzlerce kilometre uzaklıktaki kentlere kadar uzanıyor.

Kahramanmaraş’ta Göksun-Kayseri karayolu 18. kilometresindeki jandarma karakolu önünde trafik uygulaması yapan ekipler, 06 E 1819 plakalı otomobili durdurmak istedi. Önce yavaşladığı görülen otomobil, Uzman Çavuş A.Ç'ye çarptıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Jandarma ekipleri, içinde 2 PKK'lının olduğu sanılan aracı Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü’nün önüne kadar takip etti.

Emniyet Müdürlüğü’nde nöbet tutan polis memuru Ahmet Geben, üst katları lojman olan binaya girmek isteyen PKK'lılara ateş açtı. PKK'lılar da karşılık verince çatışma çıktı. Bu sırada, PKK'lıların bomba yüklü aracı infilak etti.

Patlamada yaralanan polis memuru Ahmet Geben, hastaneye kaldırılırken yolda şehit oldu. Patlamada şehit olduğu bildirilen İsmail Sakın, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşam belirtisi vermesi üzerine yoğun bakıma alındı.

Araç Ankara'dan bomba Gaziantep'ten

Olayın ardından yapılan araştırmalar saldırının ne kadar organize olduğunu ortaya koydu.

Bombalı araç salı günü Ankara'da satın alındı. Gaziantep'te araca patlayıcılar yerleştirildi.

Bu bilgilerin elde edilmesinin ardından soruşturmasını genişleten polis, 5 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Kumrular Caddesi'ndeki saldırıyla bağlantıyı araştırıyor.

Yaralıların isimleri

Patlamada Yağmur Işık, Emine Işık, Mehmet Yaşar Kuyumcu, İsmail Sakın, Zeynep Erkek, Turgut Koç, Hasan Karakaya, Gökben Salman, Bülent Keskin, Osman Kocamanoğlu, Levent Babacan, Hacı Uçar, Muharrem Gürbüz, İsmet Kaya, Mustafa Moğolkoç, Ramazan Kaya, Besim Kardaş ve Ebru Selvi isimli kişiler de yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Uzman çavuş da hastanede

PKK'lıların Kahramanaraş'tan kaçarken çarptıkları uzman çavuş da ilk müdahelesinin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

Öte yandan, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar de patlamada öldü.

İlçede elektrikler kesildi

Bu arada, patlamada bölgede park halinde bulunan polis araçları ile vatandaşlara ait çok sayıda araç hasar gördü. Emniyet Müdürlüğü binasındaki lojmanlar ile çevredeki ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Patlama sırasında enerji nakil hatları zarar gördüğü için ilçeye elektrik verilemiyor.

Patlamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yüzeyinde de çatlaklar oluştuğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Meclis heyeti inceleme yaptı

Öte yandan, TBMM Başkanvekili Sadık, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Pınarbaşı ilçesine geldi.

Yakut ve beraberindekiler olay yerinde incelemede bulunduktan sonra helikopterle ilçeye gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'den bilgi aldı.