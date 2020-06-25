Arabası takla atan Alişan, kaza anını gözyaşları içinde anlattı: Bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cip, takla attı. Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı. Kaza anını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Alişan, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok" diye konuştu.

Tedavilerinin ardından eşi ve çocuğu ile taburcu edilen Alişan, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kazada her şeyin aniden geliştiğini dile getiren Alişan, şöyle dedi:

"Dümdüz yolda giderken bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı, sağa sola savrulup bariyerlere çarptık. Sonra takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken birine bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. Eşim Buse'ye baktım, o iyiydi, sıkışmıştı. Polisi aradı. Hemen tekmeyle camı kırıp, kapıyı açtım. Hemen oğlumla bakıcıyı aldım. Çok şükür onlarda bir şey olmadığını gördüm. Sonra arabanın haline bakınca, o arabadan sağ çıkmamız Yüce Allah'ın takdiri. Arayan, soran ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum."

Kaza anında bakıcının, oğlunun bulunduğu bebek koltuğuna kapandığını ve bu sayede oğlunun yara almadan kazayı atlattığını anlatan Alişan, gözyaşlarını tutamayarak, "Belki de oğlum Burak'ın hayatını bakıcımız kurtardı. O bizim canımız. Onun da boynunda ufak bir kas yırtığı var. Onun da dışında çok şükür bir rahatsızlığımız yok. Şimdi İstanbul'a dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Alişan ile Buse Varol çiftinin çocuklarının yabancı uyruklu bakıcısı da tedavisinin ardından taburcu edildi.