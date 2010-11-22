-ARABALI VAPUR SEFERLERİ BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle yapılamayan bazı şehir hatları seferleri yeniden başladı. Alınan bilgiye göre, sisin dağılmasının ardından İstanbul Şehir Hatları'nın Kadıköy-Karaköy, Kadıköy-Eminönü hatları seferleri normale döndü. Turyol'un iptal edilen Boğaz hattındaki seferleri de hizmete girdi. İDO'nun Eminönü-Harem arasındaki arabalı vapur seferleri yeniden yapılmaya başlandı. İDO'nun sis nedeniyle yapılamayan diğer seferleri ise henüz normale dönmedi.