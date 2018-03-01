Arabada bıraktığı 565 bin lirası çalındı!

Bodrum'a ev alamaya giden Murat Özboyacı, 565 lira bulunan çantayı arabasında bıraktı. Yemekten dönen Özboyacı, paranın çalındığını fark edince polise haber verdi.

İzmir’den Bodrum’a ev almak için 3 arkadaşıyla birlikte gelen Murat Özboyacı, iddiaya göre bugün sabah saatlerinde Ortakent Mahallesi’ndeki Tapu Müdürlüğü’ne gelerek satıcıyı beklemeye başladı. Evi alacakları 565 bin TL’yi de nakit olarak yanlarındaki sırt çantasında getiren Özboyacı’nın, satıcının vazgeçip gelmemesi üzerine yapacakları alım-satım işlemi iptal oldu.

Öğle saatlerinde otomobilini park eden Özboyacı, parayı otomobilin bagajına bırakarak arkadaşlarıyla birlikte yemeğe gitti. Yemekten döndüklerinde de otomobili kontrol eden Özboyacı, paranın içinde bulunduğu sırt çantasının bagajda olmadığını fark etti.

Özboyacı ve arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde parmak izi incelemesi yaptı. (DHA)