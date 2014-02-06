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Kültür-Sanat

Ara Güler'in objektifinden ilk kez yayımlanan Fethullah Gülen fotoğrafları

Türkiye fotoğrafının duayen ismi, ünlü foto muhabiri Ara Güler'in 1998 yılında çektiği Fethullah Gülen'in fotoğrafları yıllar sonra ilk kez Aksiyon dergisinin 1000. sayısında yayımlanacak

06 Şubat 2014 13:03

Türkiye fotoğrafının duayen ismi, ünlü foto muhabiri Ara Güler’in 1998 yılında çektiği Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in fotoğrafları yıllar sonra ilk kez Aksiyon’da yayımlanacak.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre Güler, ‘arkadaşım’ dediği Gülen’in fotoğraflarını çekerken hiç zorlanmamış. Time dergisi için yapılan röportajdan sonra Altunizâde’deki ikametgâhında ve odasında enstantaneler alan Güler'in çektiği fotoğraflar uzun bir aradan sonra Aksiyon’un 1000. sayısı için yayımlanacak.

İşte Aksiyon dergisinde yayımlanacak olan fotoğraflardan bazıları:

 

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