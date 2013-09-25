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Kültür-Sanat

Ara Güler'in 'Anılarımdaki İstanbul'u Brüksel'de

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in 1950'li ve sonraki yıllarda çektiği İstanbul fotoğraflarından oluşan 'Anılarımdaki İstanbul' sergisi Belçika'nın başkenti Brüksel'de sanatseverlerle buluştu

25 Eylül 2013 19:21

Ara Güler'in 1950'li yıllarda çektiği İstanbul fotoğraflarından oluşan 'Anılarımdaki İstanbul' sergisi, "Art and Life" bünyesinde projelendirilen, sanatın farklı disiplinlerini çatısı altında toplayan "Türkiye-Avrupa Birliği Kültürlerarası Sanat Diyalogları" kapsamında devam eden etkinliklerin üçüncüsü olarak AB Daimi Temsilciliği'nde izlenime sunuldu.
Sergi, Türkiye-AB ilişkilerinin hukuki temelini teşkil eden Ankara Anlaşması'nın imzalanmasının 50. yıl dönümünde düzenlendi. Açılışa Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay, AB nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, Brüksel Başkonsolosu Ali Barış Ulusoy ve çok sayıda sanatsever katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Yenel, "Burada gördüğünüz fotoğraflar şu anda hatırlayamadığımız, tanımadığımız bir İstanbul ama gerçekten böyle bir İstanbul vardı" dedi.
Davetliler, sergiye katılamayan fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in hazırladığı videoyu ilgiyle izledi.
Büyükelçi Yenel'in himayelerinde gerçekleşen ve 24 Ekim'e kadar açık kalacak olan serginin kreatörlüğünü Beste Gürsu yapyıor.

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