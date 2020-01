Ara Güler'e 'Mıgırdiç Beşiktaşlıyan Özel Nişanı' verildi

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'e, Türkiye Ermeni Katolik Patrikhanesi tarafından "Mıgırdiç Beşiktaşlıyan Özel Nişanı" verildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Karaköy Galata Ermeni Katolik Surp Pirgiç Kilisesi'ndeki özel tören, tiyatro sanatçısı Boğos Çalgıcıoğlu'nun hazırladığı Ara Güler sunumuyla başladı.

Yerli ve yabancı birçok davetlinin katıldığı törende konuşan Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan, Güler'in, birçok ülke insanı için barış vesilesi olduğunu söyledi.

Zekiyan, Ermeni tiyatro yazarı, şair ve fikir adamı Mıgırdiç Beşiktaşlıyan'ın kendileri için çok özel bir insan olduğunu belirterek, "Ara Güler'in, dünya çapında yaptığı sanat ekinliklerini, fotoğraflarla bir tarih belgeseli üretme etkinliğini hem anımsamak hem ona karşı duyduğumuz saygıyı, sempatiyi göstermek istedik. Hepimizin ona bir şükran borcu var. Ara aynı zamanda bir kardeşlik simgesidir. Dünyayı gezmiştir. Amerika'dan Afrika'ya kadar dolaşmış ve o tatlı, aynı zamanda orijinal mizahi karakteriyle rastladığı insanları fethetmiştir" diye konuştu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da sanatıyla ebedileşen birçok insan olduğunu, Ara Güler'in de Türkiye tarihinin kaybolmaya mahkum bir bölümünü hafızalara kazıdığını dile getirdi.

"Çektiği her fotoğraf insanlık tarihi için çok önemli"

Fotoğraf sanatçısı ve belgeselci Coşkun Aral da Güler'le tanışmak için defalarca girişimde bulunduğunu, tanışmanın 1977'nin "1 Mayıs"ına kısmet olduğunu anlattı.

Aral, birçok sergide bir araya geldiklerine dikkati çekerek, "Onunla beraber yaşama dair izleri bulmanın getirdiği keyif bambaşka. Ara'nın fotoğrafçı tarafını biliyoruz. Onun bir de insan tarafı var. O dünyanın hem gözü hem tarihi hem tarihçisi. İnsan olma özelliğini geçmişten geleceğe saklayan bir değer. Onun öğrencisi ve dostu olmak benim için onu ve şereftir. Attığı her imza, yazdığı her yazı, çektiği her fotoğraf insanlık tarihi için çok önemli, iz bırakacak değerlerdir." dedi.

Güler'e "Mıgırdiç Beşiktaşlıyan Özel Nişanı" verilme gerekçesinde de şu ifadelere yer verildi: "Ara Güler, dünya çapında bir fotoğraf üstadı olarak tanınmıştır. Onun sanatı 20. yüzyılın ikinci yarısında, özellikle İstanbul ve Türkiye insanının günlük yaşamının canlı bir tanığı olarak bizleri büyülemektedir. Bu nedenle Ara Güler'i, ilk defa olarak Mıgırdiç Beşiktaşlıyan adına tarafımızdan verilecek olan özel nişan ile taltif etmeyi uygun bulduk."

Coşkun Aral imzalı Ara Güler belgeselinin bir kısmının da gösterildiği törende, "Mıgırdiç Beşiktaşlıyan Özel Nişanı" sanatçıya, Başpiskopos Levon Zekiyan tarafından verildi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yanı sıra birçok davetlinin bulunduğu etkinlikle ayrıca, duduk sanatçısı Ertan Tekin ve piyanist Tolga Zafer Özdemir mini bir konser verdi.