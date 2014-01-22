Ara Güler'den 'Azrail'i yendim' pozu



Diyaliz tedavisi için gittiği hastanede 16 Ocak’ta yoğun bakıma alınan fotoğrafçı Ara Güler, sosyal medyada sıklıkla dolaşan “öldü”söylentileri üzerine hastane odasından poz verdi. Oyuncu Levent Üzümcü’nün Twitter hesabından saat 10.13′te yayınladığı poz kısa sürede 500 kez paylaşıldı.Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aynı gece, yoğun bakımda tedavisi süren Güler’in öldüğü iddiaları Twitter’da gündeme gelmişti. Yoğun bakımdan çıkan Güler, hasta yatağından el hareketi yaparak verdiği bu pozla adeta o iddialara cevap verdi.

