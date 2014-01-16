Ara Güler yoğun bakımda

Efsanevi fotoğraf sanatçısı Ara Güler rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Güler’in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Ara Güler'in hastaneye böbrek yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı öğrenildi.

Türkiye fotoğrafçılığının önemli ismi Ara Güler böbrek yetmezliği nedeniyle Memorial Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Ara Güler'in diyaliz tedavisi aldığı ancak kan değerleri çok düştüğü için yoğun bakım servisinde diyalize gireceği öğrenildi.

1928’de İstanbul’da doğan Ara Güler 1950 yılında gazeteciliğe başlamıştı. Güler çektiği fotoğraflar ile efsaneleşti.

Ara Güler 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü aldı.