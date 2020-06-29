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Kültür-Sanat

“Ara Güler Merhaba İzmir” sergisi yeniden ziyarete açılıyor

29 Haziran 2020 18:10

“Ara Güler Merhaba İzmir” sergisi 1 Temmuz’da tekrardan ziyarete açılacak. 22 Şubat’ta Arkas Sanat Merkezi’de açılan ve 26 Temmuz’a kadar sürmesi planlanan sergi, Koronavirüs salgınından dolayı bir süreliğine kapatılmış, bu süreçte de 3D sanal turla online ziyarete açılmıştı.

Kültür Servisi’nin aktardığına göre, alınan tedbirler kapsamında ziyaretçiler rezervasyonla kabul edilecek ve binaya maskesiz ve eldivensiz girilmeyecek. Ziyaretçilerin ateş ölçümü yapıldıktan sonra ellerinin dezenfekte edilmesine dikkat edilecek. Toplam ziyaretçi süresinin 30 dakika olacağı sergide, her ziyaretçiden sonra sergi alanları dezenfekte edilecek.

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