Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları Galata Kulesi'nde sergilenecek

Usta fotoğrafçı Ara Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarından oluşan bir seçki, sanatçının 93'üncü yaş günü olan 16 Ağustos'ta, Galata Kulesinde ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlık ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezinin iş birliğinde düzenlenecek sergide, Güler'in açıklamalarıyla teşhire sunulacak 75 siyah beyaz fotoğraf yer alacak.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un sanatseverlerle buluşturacağı serginin açılışı Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, Ara Güler Müzesi Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Özkaya, Doğuş Holding Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Bahar Erbengi ile Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun'un katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Yarın ziyarete açılacak Ara Güler Fotoğraf Sergisi için saat 11.00'de tören düzenlenecek.

Sergi, ekim sonuna kadar Galata Kulesi'nin üçüncü katında yer alan galeride ziyaret edilebilecek.