Ara Güler: Cumhuriyet umurumda bile değil, artık o gazeteye bakmıyorum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını çeken Ara Güler, Cumhuriyet gazetesinde "Usta'yı Ara'ki bulasın" başlığıyla yayımlanan eleştirel habere tepki gösterdi.

İşinin fotoğraf sanatı olduğunu belirten Ara Güler, Akşam'dan Emre Öztürk'e verdiği demeçte "Cumhuriyet gazetesi benim umurumda bile değil, artık o gazeteye bakmıyorum. Ben fotoğrafımı sanatımı yapıyorum. Bu tür şeyleri yazanlarla uğraşacak zamanım yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki evinde gerçekleşen buluşmada Güler, "Eski İstanbul Anıları" adlı kitabını da hediye etmişti.