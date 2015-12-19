Ara Güler'in objektifinden Erdoğan

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarını çekti. Erdoğan'ın Kısıklı’daki evinde gerçekleşen buluşmada Güler, "Eski İstanbul Anıları" adlı kitabını da hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ara Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın'ı arayarak, Erdoğan'ı en son 2012'deki bir törende fotoğrafladığını hatırlattı ve Cumhurbaşkanı'nın birkaç fotoğrafını çekmek istediğini ifade etti.

Güler'in bu talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutunda buluşma gerçekleşti. Erdoğan ile Güler'in çekim öncesinde gerçekleştirdikleri sohbette Güler'in fotoğraf sanatına yaptığı katkılar konuşuldu.

Erdoğan ve Güler sohbet sırasında Güler'in, konuttaki kütüphanede bulunan bazı kitaplarını inceledi.

Fotoğraf sanatçısı Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur'un fotoğraflarını çekti.

Güler, tespih koleksiyonunun önünde de fotoğrafladığı Erdoğan'a çekimin ardından, "Eski İstanbul Anıları" adlı kitabını hediye etti. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve torunları kitabı birlikte inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sohbette Güler'e teşekkürlerini iletirken Ara Güler de memnuniyetini ifade ederek, tekrar bir araya gelme isteğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde "Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri" töreninde, ödülünü takdim ettiği Güler'in fotoğraflarını çekmişti.