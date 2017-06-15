Ara Güler anlattı; Charlie Chaplin'i neden çekemedi?

Duayen foto - muhabir Ara Güler, ünlü oyuncu ve yönetmen Charlie Chaplin’in fotoğrafını neden çekemediğini anlattı.

Chaplin’in kapısında üç gün beklediğini ifade eden Güler, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Röportaj vermedi. Sonunda karısı acıyıp, yemek verdi bana. Pire gibi bir herifti Chaplin. Çok cevvaldi. Felçli olduğu için fotoğraf çektirmek istemedi. Yanlış zamanda gitmiştim yanında. Kimsenin onu öyle görmesini istemiyordu.”

Güler, İspanyol sanatçı Pablo Picasso ile ilgili olarak da "Bomba gibi adamdı. Kimseyi takmazdı. Bütün devletleri Picasso’ya bağlasalar, hepsine 'Hass*ktir' der ve çekip giderdi" dedi.

Ara Güler’in Tuhaf Dergi’de yayımlanan açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Pablo Picasso nasıl bir adamdı?

Bomba gibi adamdı. Kimseyi takmazdı. Bütün devletleri Picasso’ya bağlasalar, hepsine “Hassiktir” der ve çekip giderdi.

Ona bu gücü veren neydi?

Anlayışı öyleydi. Kimse umurunda değildi. Picasso Komünist Parti’ye girmişti ama bir gün bile gitmedi. Çünkü onlardan daha komünistti. Picasso’nun evinde 4 gün kaldım. 60 odalı bir şatoda yaşıyordu. Karısı bokun tekiydi. Miguel diye bir uşakları vardı. Her şeyi o yapardı. Picasso birine çek verdiğinde üzerinde Picasso’nun imzası olduğu için kimse o çeki bozduramazdı. Uyanık bir adamdı. Picasso bir arkadaşının sergisine gitmemiş ve arkadaşı gücenmiş. Picasso da kendini affettirmek için arkadaşına ve karısına dünya turu bileti almış. Arkadaşı dünya turundayken arkadaşının evinin bütün duvarlarına resim yapmış. Her tarafı Picasso tarafından çizilmiş bir ev düşün! Sonra belediye müze yapmak için evi almak istemiş. Adam da evsiz kalmış. Picasso’nun arkasından da “Allah belanı versin” demiş.



Peki ya Dali?

Ekstrem faşistin tekiydi. Tito’cuydu. Canıma okumuştu fotoğrafını çektiğim gün, tartaklamıştı beni.



Charlie Chaplin’in fotoğrafını neden çekemediniz?

Kapısında üç gün bekledim. Röportaj vermedi. Sonunda karısı acıyıp, yemek verdi bana. Pire gibi bir herifti Chaplin. Çok cevvaldi. Felçli olduğu için fotoğraf çektirmek istemedi. Yanlış zamanda gitmiştim yanında. Kimsenin onu öyle görmesini istemiyordu.



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Gençlerden umudunuz yok mu?

100 üzerinden 0,5 var diyelim.

Neden?

Çünkü paraya tapıyorlar.

Siz parayı sevmiyor musunuz?

Para mühim bir şey değildir. Akıl olmazsa para neye yarar? Ortalıkta bir sürü parası olan hıyar var. Tehlike budur. Bu kafayla Türkiye batar. Babamın koskoca eczacı şirketi vardı. Tek çocuğu da bendim. Kasada oturup, parayı kırabilirdim. 2 milyon doların olsa ne olur, olmasa ne olur?



Bugünün dünyasını nasıl görüyorsunuz?

Dünya en bok zamanını yaşıyor. Ortalık aptal dolu...

Röportajın tamamı Tuhaf Dergi'nin Haziran sayısında...