Başrolde Jason Momoa'nın yer aldığı Aquaman'in ikinci filminin adı "The Lost Kingdom" olarak duyuruldu.



James Wan ve ekibi, temmuz ayı içerisinde Aquaman and The Lost Kingdom'ın çekimlerine başlamak üzere Hawaii'ye gidecek.

NTV'de yer alan habere göre,Aquaman and The Lost Kingdom, 16 Aralık 2022'de seyirciyle buluşacak.