Aquaman'in ikinci filmi Aquaman and the Lost Kingdom'ın çekimleri bitti

DC'nin sinema evreni karakteri Aquaman'in ikinci filmi Aquaman and the Lost Kingdom'ın çekimlerinin bittiği açıklandı.

DC'nin hem çizgi roman evreninde hem de sinema evrenin önemli yere sahip olan Aquaman, ilk filmi ile birçok izleyiciyi hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak yine de ikinci filmin duyurulmasından bu yana hayranlar bekleyiş içine girdi.

Yapılan açıklamaya göre Haziran 2021'in son günlerinde çekimleri başlayan Aquaman and the Lost Kingdom filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde bitirildi. Film bundan sonra post prodüksiyon aşamasına geçecek. Bu süreçte film tekrar çekimlere girebilir.

Filmin yönetmenliğini James Wan üstleniyor. İkinci filmin oyuncu kadrosunda yine Jason Momoa ve Amber Heard'ü göreceğiz. Bu iki isim dışında şimdilik belli olan isimler şöyle: Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison ve Pilou Asbæk. Aquaman and the Lost Kingdom'ın 16 Aralık 2022'de vizyona girmesi bekleniyor.