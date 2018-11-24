AQAS'ın ilk uluslararası üyesi İGÜ oldu

İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL Gelişim Üniversitesi (İGÜ), AQAS\'in 18\'inci Genel Kurul Toplantısında 94 üye kuruluşun yanında, ilk ve tek uluslararası üye olarak yer aldı. Almanya’nın Bonn şehrinde gerçekleşen toplantıya İGÜ adına katılan Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, \"Böyle seçkin bir topluluğun ilk ve tek yabancı üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Hiçbir zorunluluk olmadığı halde Alman, Amerikalı ve İngiliz akreditasyon kuruluşlarına başvuran üniversitemiz, 53 programını akredite ettirme başarısını göstererek bir Türkiye rekoru kırdı” dedi.

Almanya’nın önde gelen akreditasyon kuruluşlarından biri olan Agency for Quality Assurancethrough Accreditation of Study Programs – Akademik Programların Akreditasyon Kalite Güvence Ajansı (AQAS) Almanya’nın Bonn şehrinde 18\'inci Genel Kurul Toplantısı düzenledi. Toplantıya 94 üye kuruluşun yanında Türkiye\'den İGÜ katıldı.

“TÜRKİYE REKORU KIRDIK”

İGÜ\'yü temsil eden ve akreditasyon süreçleri hakkında bilgi veren Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, şöyle konuştu:

“Bu süreçte öğrendik ve geliştik. Çok seçkin üyeleri olan 23 Farklı uluslararası heyetin incelediği programlarımız, müfredatımız, prosedürlerimiz ve yapımız akreditasyon değerlendirmeleri sonrasında dönüştü ve adımız gibi gelişti. Artık dünya üniversitesi olma hedefimize doğru daha hızlı ve istikrarlı adımlarla yürüyoruz. Böyle seçkin bir topluluğun ilk ve tek yabancı üyesi olmaktan gurur duyuyoruz. Diğer sektörlerde olduğu gibi yükseköğretimde de kalite olmazsa olmaz bir özellik. Hiçbir zorunluluk olmadığı halde Alman, Amerikalı ve İngiliz akreditasyon kuruluşlarına başvuran üniversitemiz, 53 programını akredite ettirme başarısını göstererek bir Türkiye rekoru kırdı.”

\"İGÜ ARTIK ALINAN KARARLARDA SÖZ SAHİBİ\"

İlk uluslararası üyelerinin Türkiye’den bir üniversite olduğunu söyleyen AQAS Genel Müdürü Doris Hermann, \"Almanya’daki 94 üye kuruluşla birlikte alınan kararlarda artık İGÜ de söz sahibi. Bu gurur duyulacak bir başarıdır\" ifadelerini kullandı.

YENİ İŞBİRLİKLERİNİN TOHUMLARI ATILDI

AQAS’ın uluslararası ilk ve tek üyesi İGÜ, 53 program ile akredite olan tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye’de en çok akredite edilmiş programa sahip üniversite oldu. Alman üniversitelerin toplantıya katılan üst yöneticilerinden büyük ilgi gören İGÜ’nün yeni işbirlikleri içerisinde olduğu da belirtildi.