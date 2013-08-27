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Bilim / Teknoloji

AppStore ve Google Play 'ölü uygulama' kaynıyor

Mobil kullanıcıların kullanımına sunulan ve birçoğu sadece ticari bir girişimin ötesine gitmeyen uygulamalar, can çekişiyor

27 Ağustos 2013 15:46

Apple iOS ve Google Android mobil işletim sistemlerinin uygulama platformlarında yer alan yüzbinlerce yazılımın, yayımlandıkları günden bu yana bir kere bile güncellenmediği anlaşıldı. AppStore ve Google Play’deki ‘zombi uygulamaların’ toplamı, 1 milyon 100 binin üzerinde.

Yapılan bir araştırmaya göre, Apple iOS, Google Android ve Windows Phone işletim sistemleri için sunulan uygulamaların yarısından fazlası sunulmalarının ardından 1 kez bile güncellenmemiş.

800 binin üzerinde uygulamanın bulunduğu AppStore’da, 617 bin 436 uygulamanın platforma konduğu gibi bırakıldığı ve en fazla 10 kez gözden geçirildikleri anlaşıldı.

Aynı tablo, Google Play için de geçerli. Uygulamaların yüzde 41’i, yani 484 bin 271 tanesi bir kez bile güncellenmiş değil.

En kötü istatistik ise Windows Phone’a ait. Mobil işletim sistemi piyasasındaki payını yüzde 3’ün üzerine çıkaramayan Windows Phone uygulamalarının yüzde 69’u sessiz sedasız bekliyor. Milyonlara uygulama,  yenilenip tekrar sunulmadıkları gibi, kimsenin dikkatini de çekmiyor.


Her gün 2 bin yeni uygulama


Mobil test hizmetleri sunan StarDust’ın yaptığı çalışma, uygulama dünyasının bilinmeyen istatistiklerini gün ışığına çıkardı.

Toplamda, hangi platformda olursa olsun uygulamaların yarısı güncellenmezken, gözden geçirilmiyor ve kullanılmıyorlar. Doğal olarak yatırımları da kesiliyor.

Uygulamalar en popüler oldukları dönemi, yayınlandıkları tarihten itibaren geçen 2 haftada yaşıyor. iOS uygulamaları hakkında yapılan toplam değerlendirmelerin yüzde 80’i, ilk 18 gün içinde gerçekleşiyor. Android ve Windows Phone için aynı süre, sırasıyla 16 ve 13 gün.

VentureBeat sitesinin haberine göre, Google Play uygulamalarının yüzde 68’i, en fazla 5 bin kişi tarafından indiriliyor. Bu da söz konusu uygulamaların kısa zamanda zombiye dönüştükleri anlamına geliyor.

Her gün mobil platformlara eklenen uygulama sayısı ise 2 bin 371 civarında. Bu uygulamalardan yüzde 47’si Android, yüzde 41’i iOS, yüzde 12’si ise Windows Phone’da sunuluyor.

Geliştiriciler açısından ise iOS daha güçlü. Her gün iOS için 90 geliştirici bir uygulama sunarken, Google Play’de 75 geliştirici çalışmalarını sergiliyor. Gelişticilerin güncelleme oranlarında ise Android önde olan taraf. Her gün 806 iOS uygulaması güncellenirken, Android’de bu sayı 2 bin 341.

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