AppStore '50 milyar' barajını geçti

Apple, AppStore’da indirilen uygulama sayısının 50 milyarı geçtiğini açıkladı. 50 milyarıncı uygulamayı indiren kullanıcıya da 10 bin dolar ödül verildi.



Apple, mobil dünyanın en büyük iki uygulama platformundan biri olan AppStore’da 50 milyarı gördü. ABD’li teknoloji devi, dün yaptığı açıklamada iPod, iPad ve iPhone’lara indirilen mobil uygulama sayısının 50 milyarı geçtiğini belirtti.

Ohio eyaletinde yaşayan Brandon Ashmore adlı Apple kullanıcısı, 50 milyarıncı uygulamayı indirerek 10 bin dolar ödül kazandı.

Apple’ın açıkladığı rakamlara göre, küresel alanda Apple kullanıcıları saniyede 800 uygulama indiriyor. Her ay indirilen uygulama sayısı ise 2 milyar.

AppStore’da indirilen uygulama sayısı, Mart 2012’de 25 milyara ulaşmıştı. 25 milyarıncı uygulamayı, Çin’in Qindao kentinde yaşayan bir kullanıcı indirmiş, ‘Where’s My Water’ adlı uygulama sayesinde 10 bin dolarla ödüllendirilmişti.

Google play 48 milyara ulaştı

Google, San Francisco’da düzenlenen I/O konferansında, Android tabanlı mobil uygulamaların platformu olan Google Play’in ‘48 milyar indirilme rakamına ulaştığını’ açıkladı.

NBC News’a konuşan bir Google yetkilisi, yapılan sayımda ‘yeniden indirilen uygulamaları, uygulama güncellemelerini veya aynı uygulamanın bir kullanıcının birden fazla cihazına indirilmesini hesaba katmadıklarını’ belirtti.