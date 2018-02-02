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Bilim / Teknoloji

Apple'ın kurucu ortağından iPhone X itirafı: Karmaşık

Apple'ın kurucu ortağı Wozniak, 10. yıla özel çıkarılan iPhone X'in oldukça karmaşık olduğunu söyledi

02 Şubat 2018 19:21

Apple'ın kurucuları arasında bulunan Steve Wozniak,  markanın 10. yıla özel geliştirilen iPhone X ile ilginç bir açıklama yaptı. Wozniak,  telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikâyetçi olup; cihazın oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, katıldığı bir konferansta 10. yıla özel çıkarılan  iPhone X hakkında, ilginç bir itiraf geldi. 

NTV'de yer alan habere göre, Wozniak, telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikayetçi olan Wozniak, cihazın oldukça karmaşık olduğunu dile getirdi. 

 

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