Apple'ın kurucu ortağından iPhone X itirafı: Karmaşık

Apple'ın kurucuları arasında bulunan Steve Wozniak, markanın 10. yıla özel geliştirilen iPhone X ile ilginç bir açıklama yaptı. Wozniak, telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikâyetçi olup; cihazın oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, katıldığı bir konferansta 10. yıla özel çıkarılan iPhone X hakkında, ilginç bir itiraf geldi.

NTV'de yer alan habere göre, Wozniak, telefonun güç ve ses kontrolü gibi fiziksel düğmelerinden şikayetçi olan Wozniak, cihazın oldukça karmaşık olduğunu dile getirdi.