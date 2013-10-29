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Ekonomi

Apple'ın kârındaki düşüş devam ediyor

iPhone satışlarında %26 artış olmasına rağmen kâr oranındaki yaşadığı düşüş hayal kırıklığına neden oldu

29 Ekim 2013 15:31

33,8 milyon adeti bulan iPhone satışlarında %26 artış olmasına rağmen marjlar düştü ve kâr art arda üçüncü çeyrekte azaldı

BBC Türkçe'nin haberine göre, yıllık bazda, Apple'ın net kârı 37 milyar dolara düştüğü gibi, şirket 11 yıldır ilk kez mali yılı kazançta düşüş ile sona erdirdi.

Apple patronu Tim Cook "İşlerin her zamankinden iyi olduğunu" söylüyor.

Ancak analistler kârda düşüşün gelecek yıl da sürebileceğine işaret eden, şirketin geleceğe ilişkin tahminlerinden hayal kırıklığına uğradı.

Apple gelecek yıl gelirinin 55 ila 58 milyar dolar arasında olmasının beklendiğini söyledi.
Bu rakam ürünlerin brüt kâr marjının analistlerin beklentisinden daha az olduğuna işaret ediyor.

Şirketin bir ürün yapmak için harcadığı tutar ile tüketicilerin ödemeye hazır olduğu miktar arasındaki fark olan brüt kâr marjı bu rakamlara göre %36.5 ila %37.5 olacak.

 

'Oyun değiştirici'

 

Şirket ayrıca büyük rezervlerine ek olarak ellerinde 146.8 milyar dolardan fazla nakit olduğunu söyledi.

Önümüzdeki haftalarda hissedarlara bu paranın daha fazla bir kısmının geri döneceği belirtildi.
Apple'ın hisseleri kısaca bir düşüş ardından toparlandı.

Geçen bir yıl içinde Apple hisselerinin değeri %13'den fazla geriledi.
Son açıklanan veriler, Apple'ın yeni iPhone modelleri olan iPhone 5s ve Çin pazarına hitap eden daha ucuz iPhone 5c modellerinin satışlarını içeren ilk gelir rakamları.

Tayvan'ı da içeren büyük Çin bölgesinde gelir %24 oranında artmış durumda. Ancak şirket iPhone 5c için ayrı satış rakamlarını vermedi.

Genel olarak, Apple piyasaya sürüldüğü ilk haftasonunda 9 milyon yeni iPhone satıldığını söyledi.

Piayasaya sürülen ürünler arasında, yeni iPhone modelleri, retina ekranlı iPad Mini, yeni iPad air, Macbook dizüstü bilgisayarlar için güncelleştirmeler ve işletim sistemi iOS7 için bir güncelleştirme var.

 

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