'Apple iflasa koşuyor'

Dünyaca ünlü yatırımcı Mark Faber, Apple'ın son dönemde çıkardığı ürünlerin çok manasız olduğunu ve bu durumun Apple'ı sonunu getireceğini söyledi.

Öngörüleri nedeniyle tüm dünyada “Dr. Kıyamet” olarak bilinen yatırım uzmanı Marc Faber, Apple'ın son dönemde piyasaya sürdüğü yeni ürünlerine ilişkin olumsuz eleştirilerde bulundu. Faber “Apple'ın son dönemde art arda piyasa çıkardığı ürünler çok boş ve manasız. Bu durum Apple'ın sonunu getirecek. Bugün iflas edecek demiyorum, ancak bu eninde sonunda olacak" diye konuştu.

Apple'ı bir dönemin kamera ve fotoğraf makinesi alanında efsane markası Polaroid ile karşılaştıran Faber, “Apple'ın bugünkü durumu tıpkı 1970'lerin Polaroid’ine benziyor. Polaroid’in yaratıcısı Doktor Edwin Land, dünyada kimsenin sahip olmadığı kadar çok patente sahipti. Ancak 1982 yılında Land'in şirketteki görevinden ayrılması, şirketi kaçınılmaz sona sürükledi. 2001 yılına gelindiğinde ise Polaraid resmi olarak iflasını açıkladı” dedi.

Teknoloji şirketlerinin sonsuza dek aynı çizgide devam edebilmesi mümkün olmadığını düşünen Faber sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün Apple'a baktığınızda, 43 milyar dolar nakit paraya sahip, yalnızca 2. çeyrekte 35 milyar dolar ciro yapmayı başarmış ve piyasa değeri 450 milyar dolara ulaşmış çok güçlü bir şirket görüyorsunuz. Ancak geçmişte pek çok örnek bize gösterdi ki teknoloji şirketlerini bir gün piyasadan silinmeye mahkumlar.”

Faber, Apple'ın en büyük probleminin ise çıkardığı ürünlerin tam olarak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade etti. Dr Kıyamet, “Kısacası Apple yetişkinlere oyuncak üretiyor” dedi.