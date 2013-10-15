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Ekonomi

Apple Burberry'nin CEO'sunu transfer etti

Apple flaş ürünleri iPhone 5S ve iPhone 5C'nin ardından bu kez yönetici transferiyle ses getirdi

15 Ekim 2013 13:54

Apple iş dünyasında ses getirecek bir transfere imza attı. Yıllardır lüks marka Burberry'de başarılı işler yapan CEO Angela Ahrendts artık Apple'da perakende biriminin başında olacak.

Apple, Burberry'de yıllardır başarıdan başarıya koşan ve lüks ürünleri internet perakendeciliğine taşımasıyla ünlü olan CEO Angela Ahrendts'i transfer etti.

Angela Ahrendts Apple'ın perakende ve internet mağazalarından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışacak ve CEO Tim Cook'a doğrudan rapor vereccek. Burberry'den yapılan açıklamada Ahrendts'in 2014 ortasında görevini bırakacağını ve Apple'daki görevine başlayacağı bildirildi.


Lüksü dijitalleştiren kadın


Angela Ahrendts iş dünyasında lüksü dijitalleştiren kadın olarak anılıyor. Ahrendts 2006'da devraldığı Burberry'de lüks ürünleri internet üstünden pazarlayabilmesiyle herkesin takdirini kazanmıştı. Ahrendts 26.3 milyon dolarlık yıllık maaşı ile İngiltere'nin en çok kazanan CEO'su pozisyonunda. Ahrendts ayrıca Fortune dergisi tarafından ABD dışındaki şirketleri yöneten en güçlü 50 iş kadını listesinde de yer aldı.

Uzmanlar Apple'ın bu transferle özellikle online kanaldan iPhone satışlarında sıçrama yaşayabileceğini ve bu stratejiyle dengelerin değişebileceğini belirtti.

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