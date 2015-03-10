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Yaşam
Deutsche Welle

Apple'in akıllı saati Watch tanıtıldı

Apple'ın akıllı saat modeli Apple Watch'un özellik ve fiyatı belli oldu. Cihaz 24 Nisan'da satışa çıkıyor.

10 Mart 2015 12:16


Apple Watch, Apple Başkanı Tim Cook tarafından San Francisco'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı.

Şarj süresi 18 saat olacak Watch, spor, klasik ve özel tasarım gibi 3 farklı modelle çıkıyor. Özel tasarım 18 ayar altın kaplama gövdeye sahip Apple Watch Edition 10 bin dolara satılacak.

Çelik kayışlı Apple Watch 549 dolardan 1099'a kadar değişen fiyatla satışa çıkarken, Apple Watch Sports başlangıç fiyatı 349 dolar olarak belirlendi.

iPhone üzerinden internete bağlanan Apple Watch kısa mesaj ve Facebook bildirimlerini gösterecek. Garaj ve otel odalarının kapısını açacak. Apple Pay uygulamasıyla ödeme yapmak mümkün olacak.

Cihaz adım sayar, hız, kalp ritmi, vücut hareketi ölçer gibi fitness ve spor amaçlı muhtelif algılayıcılar bulunduruyor.

Uzmanlar ne diyor?

Şirketler akıllı gözlük ve saatlerde henüz bir "çıkış" yapamadılar. Samsung'un akıllı saati Gear'in satış rakamları düşük düzeyde. Nike, spor kol saati üretimine bir yıl önce son verdi. Google ocak ayında akıllı gözlüğünün üretimini askıya aldı.

Juniper Research şirketinin bir raporuna göre akıllı gözlük ve saatlerin büyük kısmı işlevlerini yerine getirebilmek için bir akıllı telefona ihtiyaç duyuyor ya da telefondan farklı bir özellik sunmuyor.

Strategy Analytics'in verilerine göre 2014'te 4,6 milyon akıllı saat satıldı. Piyasa analiz şirketi CCS Insight, bu yıl içinde 20 milyon Apple Watch satılmasını bekliyor.

LVMH'den Jean-Claude Biver Apple Watch'u ciddiye almak gerektiğini söyledi. Biver, "Watch, özellikle ilk piyasaya çıktığı günlerde diğer Apple ürünlerinde olduğu gibi bir statü sembolü çekiciliği taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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