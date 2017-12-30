Apple'ı özür dilemeye mecbur bırakan olaylar dizisi

Apple’ın eski iPhone modellerini bilerek ve isteyerek yavaşlattığına dair efsaneler zaman zaman tartışma konusu olur. Geçen haftalarda ise konu Reddit’te tekrar gündeme getirildi. Çünkü bazı kullanıcılar iPhone’larının bataryalarını yeni bataryalarla değiştirmiş ve performansta iyileşmeler olduğunu gözlemlemişti. Ardından da Apple, batarya problemleri olan eski model iPhone’ları kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunabilmek amacıyla yavaşlattığını kabul etti.

TechCrunch‘a yaptığı açıklamada, geçen yıl iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone SE için bir özelliği devreye soktuklarını; bu özellik sayesinde bataryası eskimiş cihazların elektronik aksamı koruma amacıyla kendi kendine kapanma durumunun önün geçilmesini sağladıklarını ifade etti. Açıklamasını, aynı özelliği iOS 11.2 ile iPhone 7’ye de getirdiğini belirterek bitirdi. Açıkça görüldüğü üzere, komplo teorisyenlerinin iddia ettiği gibi, herkes yeni iPhone’lar satın alsın diye Apple’ın eski iPhone’ları yavaşlattığı doğru değil. Apple da açıklamasında bunu vurgulamaya çalıştı. Eskiyen ve telefonun kapasitesinin sunduğu performansı kaldıramayan lityum iyon bataryalar, olmadık zamanlarda telefonun kendi kendine kapanmasına neden oluyor, bu yüzden de bir çözüm üretmek gerekiyordu. Apple da çözümü performansı daraltıp cihazın ömrünü bu şekilde uzatmakta ve olabilecek maksimum performansı bu şekilde sağlamakta buldu. En azından kendi iddiası bu şekilde.

Fakat bu onaylama, Apple’a pahalıya maloldu çünkü Amerika’nın farklı eyaletlerinden kullanıcıların tazminat davaları açtığı haberleri gelmeye başladı. Hatta davacılardan birinin 999 milyar dolarlıktazminat talep ettiği ortaya çıktı. Üstelik bu olay yüzünden basında da Apple hakkında pek çok olumsuz haber yer almış oldu.

Apple’ın son yılların en kritik dönemlerini geçirdiği iki haftanın özeti bu şekildeydi. Dün itibarıyla ise Apple’dan özür duyurusunun yanı sıra batarya yenilemelerde büyük çaplı bir indirim olacağı haberi geldi. Yayınladığı özür mesajında 2018 ocak ayının son günlerinden başlayarak iPhone 6 ve daha yeni model iPhone sahiplerine 79 dolar yerine 29 dolara pil yenileme imkanı sunacağını belirten Apple, yılın ilk aylarında yayınlayacağı bir batarya uygulamasından bahsetti. Eski model iPhone kullanıcılarının batarya performanslarını takip etmesine yardımcı olacağı ifade edilen bu uygulama, cihazın bataryasının maksimum performansı desteklemeyecek duruma gelip gelmediğini kontrol edip kullanıcıya bilgi verebilecek. Batarya yenileme indirimi yıl sonuna kadar devam edecek. Bu indirim tüm dünyada uygulanacak fakat ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

Şirket, özür açıklamasında şu ifadeleri kullanıyor: “Bazılarınızın hayal kırıklığına uğramış gibi hissettiğini biliyoruz.”

Apple’ın bir şeyler için özür dilemesi çok sık rastlanan bir durum değil. Bu defa durum daha ciddiymiş gibi görünüyor.

*Bu yazı ceyms.com'dan alınmıştır.