T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Apple'dan USB problemine alternatif çözüm

Çift taraflı kullanılan Apple USB'ler iPhone 6 ile tanıtılabilir

20 Ağustos 2014 13:25

Apple'ın geiştridiği yeni nesil lightning (şarj) kablosunun USB tarafı çift taraflı olarak kullanılabilecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 6 hakkında her gün yeni bir haber çıkıyor. Şimdilik dedikodu olmaktan öteye gidemeyen haberlere bir yenisi daha eklendi.

İddialara göre iPhone 6 ile yepyeni bir USB teknolojisi de teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak gibi görünüyor.

Buna göre Apple USB kablosunun hep yanlış tarafını denk getiren kullanıcılarına devrim niteliğinde yenilik sunmaya hazırlanıyor. Apple ürünleriyle ilgili yazılarıyla bilinen blogger Sonny Dickson’ın Twitter’dan paylaştığı fotoğraf ve video göre yeni nesil lightning (şarj) kablosunun USB tarafı da çift taraflı oluyor.

Önceki nesil şarj kablosunda telefon girişini çift taraflı kullanılabilir hale getiren Apple mühendisleri, aynı teknolojiyi şimdi de USB için kullanılabilir hale getirecek gibi görünüyor.

İşte Dickson'ın paylaştığı video:

 

 

ETİKETLER

appleusbşarjiphone 6çift taraflı usbsonny dicksonvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24