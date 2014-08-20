Apple'dan USB problemine alternatif çözüm

Apple'ın geiştridiği yeni nesil lightning (şarj) kablosunun USB tarafı çift taraflı olarak kullanılabilecek.

Tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 6 hakkında her gün yeni bir haber çıkıyor. Şimdilik dedikodu olmaktan öteye gidemeyen haberlere bir yenisi daha eklendi.

İddialara göre iPhone 6 ile yepyeni bir USB teknolojisi de teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak gibi görünüyor.

Buna göre Apple USB kablosunun hep yanlış tarafını denk getiren kullanıcılarına devrim niteliğinde yenilik sunmaya hazırlanıyor. Apple ürünleriyle ilgili yazılarıyla bilinen blogger Sonny Dickson’ın Twitter’dan paylaştığı fotoğraf ve video göre yeni nesil lightning (şarj) kablosunun USB tarafı da çift taraflı oluyor.

Önceki nesil şarj kablosunda telefon girişini çift taraflı kullanılabilir hale getiren Apple mühendisleri, aynı teknolojiyi şimdi de USB için kullanılabilir hale getirecek gibi görünüyor.

İşte Dickson'ın paylaştığı video: