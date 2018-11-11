Apple'dan Türkiye'ye bir zam daha

Türkiye'de yaşanan son ekonomik gelişmeler ışığında ilk olarak iç piyasada sattığı elektronik ürünlerin, sonrasında da AppStore'daki uygulamaların fiyatlarına zam yapan Apple, bugünden itibaren geçerli olmak üzere iCloud ücretlerini de artırdı.

Kullanıcılara yeni fiyatlandırma konusunda e-posta gönderen şirket, mevcut iCloud ödeme planı olanların yenileme dönemi geldiğinde zamlı tarifeden ücret ödemeye başlayacağını kaydetti. Yeni düzenlemeye göre, 200 GB iCloud saklama alanını halihazırda aylık 11.99 TL ücretle kullanan herkes artık 19.99 TL ödeyerek kullanabilecek. Bu zamla birlikte iCloud için ödenen ücret neredeyse iki katına çıktı.

iCloud, kullanıcıların fotoğraflarını, belgelerini, telefon rehberini dahil telefondaki her şeyini 'bulut'a yedeklemesini sağlıyor. Yani kullanıcılar bilgisayar başına geçip iTunes'u kullanarak kendileri manuel yedekleme yapmakla uğraşmıyor, iPhone ve iPad'ler WiFi ile internete girdiğinde otomatik olarak tüm cihazı yedekleyebiliyor. 5 GB iCloud alanını ücretsiz sunan Apple'ın bu depolama alanı yetersiz gelenler ise 50 GB, 200 GB, 1 TB gibi farklı depolama seçeneklerini tercih edebiliyor.