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Bilim / Teknoloji

Apple, o iMac'leri geri alıyor

Apple daha önceden bu problemi çözmek adına para ödeyerek onarım ve değiştirme işlemi yapmış kullanıcıların, ücret iadesi için kendileriyle iletişime geçmesini istiyor

23 Haziran 2015 12:49

Apple, 27 inç iMac bilgisayarların bazılarında görülen sabit disk hatasıyla ilgili bir değiştirme programı başlattı.

iMac sistemlerinde kullanılan 3TB sabit disklerin çok az sayıda bile olsa problem çıkarabileceğini duyuran şirket, web sayfası üzerinden seri numarası sorgulaması yapılabilmesini sağlıyor. Tüketiciler bu sayede kendi ürünlerinin bu değiştirme programına dahil olup olmadığını öğrenebiliyorlar.

Aralık 2012 ve Eylül 2013 tarihleri arasında satılmış olan 27 inç iMac'ler için geçerli olan bu problemden etkilenen kullanıcılar, yetkili servislerden randevu alarak sabit disklerinin ücretsiz bir şekilde değişmesini talep edebilecekler.

Apple ayrıca daha önceden bu problemi çözmek adına para ödeyerek onarım ve değiştirme işlemi yapmış kullanıcıların, ücret iadesi için kendileriyle iletişime geçmesini istiyor.

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