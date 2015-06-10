Apple'dan iTunes'dan sonra Music hamlesi

ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen WWDC 2015 etkinliği ile yeni işletim sistemi iOS 9'u ve yeni uygulamalarını tanıtan Apple'ın en dikkat çeken duyurularından biri müzik akış servisi Apple Music oldu. Spotify ve Jay Z'nin benzer uygulaması Tidal'a rakip olan Apple Music, aylık 9.99 dolar karşılığında kullanıcılara hizmet verecek.

Beats Electronics'i 2013 yılında 1,5 milyar dolar karşılığında bünyesine kattıktan sonra Beats Music'i geliştirerek bu alanda yatırım yapılacağı sıklıkla dile getirilen Apple, merakla beklenen online muzik akış servisi Apple Music'i San Francisco'da düzenlenen WWDC 2015(Worldwide Developer Conference) etkinliği kapsamında tanıttı.

.Rakiplerinin aksine aile paketine de sahip olan cihaz aylık 14.99 dolar karşılığında aynı aileden en fazla 6 kişinin uygulamayı kullanmasına izin verecek. Uygulama aynı zamanda 7/24 hizmet veren 'Beats 1' isimli bir online radyoya da sahip olacak. Los Angles, Londra ve New York'tan yayın yapacak radyo dünya çapında 100 ülkede yayın yapacak.

Hangi cihazlarda çalışacak?

Android, iOS ve Windows işletim sistemi ile çalışan cihazlarda kullanılabilecek olan Apple Music, kullanıcılara ilk 3 ay için ücretsiz üyelik sunacak.

iOS 8.4 işletim sistemine sahip iPhone ve iPad ürünlerinde çalışan Apple Music, ABD'de 30 Haziran'da kullanıma girecek.

ABD merkezli teknoloji devinin Apple Music için hazırladığı tanıtım videosu şöyle: