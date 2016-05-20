T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Apple'dan 'evden çalışacak eleman' ilanı

İstanbul'la sınırlı olan iş ilanında 45 saatlik çalışma kotasını doldurma zorunluluğu var

20 Mayıs 2016 13:02

Apple, ofis yerine evden verimli çalışabileceğini düşünen kişiler için bir iş ilanı verdi. İlanda, müşterilerinin teknik sorunlarını çözmeleri konusunda yardımcı olacak çalışma arkadaşları arandığı ifade edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; ilanda işe başvuracak adaylar için, Apple'ın ürün yelpazesi hakkında bilgi verecek donanımda olma kriteri şart koşuluyor.

 

Kriterler arasında internet hızı da var

 

İstanbul'la sınırlı olan iş ilanında, haftada 45 saatlik çalışma kotasını doldurmak gerektiği ve saatlerin esneklik gösterebileceği belirtiliyor.

Minimum 5Mbps download ve 1Mbps upload hızlarına sahip internet hızı bulunmasını ve iyi derecede Almanca bilgisini şartları arasında bulunduran Apple, CV’nin kendilerine İngilizce olarak gönderilmesini istiyor. Apple son başvuru tarihi için Haziran 2016'ya kadar süre verdi.

 

ETİKETLER

appleiş ilanıİstanbulevden çalışma

İlgili Haberler

Apple, cihazlarının kullanım ömrünü açıkladı; iPhone'a sadece 3 yıl kefil oluyorlar

Üç yılın sonunda kullanıcıların nasıl bir sonla karşılaşacağı ise bilinmiyor

Apple 'dünyanın en değerli şirketi' unvanını kaptırdı

Piyasa değeri 503 milyar dolara çıkan Google'un bağlı olduğu Alphabet, 496 milyar dolarlık Apple'ı geride bıraktı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24