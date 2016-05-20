Apple'dan 'evden çalışacak eleman' ilanı

Apple, ofis yerine evden verimli çalışabileceğini düşünen kişiler için bir iş ilanı verdi. İlanda, müşterilerinin teknik sorunlarını çözmeleri konusunda yardımcı olacak çalışma arkadaşları arandığı ifade edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; ilanda işe başvuracak adaylar için, Apple'ın ürün yelpazesi hakkında bilgi verecek donanımda olma kriteri şart koşuluyor.

Kriterler arasında internet hızı da var

İstanbul'la sınırlı olan iş ilanında, haftada 45 saatlik çalışma kotasını doldurmak gerektiği ve saatlerin esneklik gösterebileceği belirtiliyor.

Minimum 5Mbps download ve 1Mbps upload hızlarına sahip internet hızı bulunmasını ve iyi derecede Almanca bilgisini şartları arasında bulunduran Apple, CV’nin kendilerine İngilizce olarak gönderilmesini istiyor. Apple son başvuru tarihi için Haziran 2016'ya kadar süre verdi.