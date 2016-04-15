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Bilim / Teknoloji

Apple, cihazlarının kullanım ömrünü açıkladı; iPhone'a sadece 3 yıl kefil oluyorlar

Üç yılın sonunda kullanıcıların nasıl bir sonla karşılaşacağı ise bilinmiyor

15 Nisan 2016 18:35

Apple, cihazlarının kullanım ömrünü açıkladı. Buna göre şirket, iPhone'lara 3, Macintosh'lara ise 4 yıl garanti veriyor.

Guardian'da yer alan habere göre; Apple destek servisinin soru-cevap kısmında yer alan açıklamada, "Sıfır cihaza sahip kişilerin yıllar içindeki kullanımına göre OS X ve tvOS cihazların dört, iOS ve watchOS'un üç yıl kullanım ömrü olduğu varsayılır" deniyor.

Üç yılın sonunda kullanıcıların nasıl bir sonla karşılaşacağı ise bilinmiyor.

"iPhone slow" ("iPhone yavaş") aramalarının her yeni iPhone'un çıkışıyla birlikte zirve yaptığını gösteriyor. "Slow iPhone" fenomeninin iki nedeninin olabileceğine inanılıyor. Bunlardan ilki, Apple'ın yeni iPhone'la birlikte yeni bir iOS sürümü yayınlaması - yeni iOS sürümleri, eski cihazlarda daha yavaş çalışabiliyor.

Ancak aramaların iOS güncellemesinin kısa süre ardından büyük bir düşüş göstermesi, fenomenin tek kaynağının güncelleme olmadığını gösteriyor. Yeni bir iPhone çıktığında kullanıcılar, kendi ellerindeki cihazın yetersiz, hantal ve yavaş olduğunu düşünmeye başlıyorlar. 

 

 

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