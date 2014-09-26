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Bilim / Teknoloji

Apple'dan 'bükülme' iddialarına videolu yanıt

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ın dayanıklılığını test eden Apple, ürününün iddiaların aksine dayanıklı olduğunu göstermek amacıyla bu testlerin videosunu internette yayınladı

26 Eylül 2014 16:46

Yeni iPhone’ların büküldüğü iddialarının üzerine ürününü test eden ve bu testin videosunu internette yayınlayan Apple, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus hakkındaki iddialara cevap verdi.

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ı test eden bir teknoloji blogger’ı ürünü iki eliyle bükerek yeni iPhone’ların sanılanın aksine daha zayıf bir kasaya sahip olduğunu iddia etmişti.

İddiaların ardından ABD merkezli teknoloji devi Apple, ilk defa konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ın dayanıklılığını test eden şirket, ürününün iddiaların aksine dayanıklı olduğunu göstermek amacıyla bu testlerin videosunu internette yayınladı.

Yapılan testler kapsamında yeni iPhone’lara 25 kilo ağırlık ile baskı uygulanıyor ve dayanıklılığını kanıtlamak için makinalar tarafından bükülüyor.

Yeni ürününü bir dizi testten geçiren şirket, yaptığı açıklamada ürününü piyasaya sürmeden önce benzer testlerin 15 bin adet iPhone 6 ve iPhone 6 Plus’ta da yapıldığının altını çiziyor.

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