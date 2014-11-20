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Bilim / Teknoloji

Apple'da 'Ücretsiz indir' dönemi sona erdi

Apple, artan şikayetlere cevap verebilmek için yeni yöntem buldu

20 Kasım 2014 16:35

Apple'ın uygulama mağazasında "Ücretsiz" adı altında indirilen uygulamalara Apple ince ayar çekti; 'ücretsiz' ibaresi yerini 'İndir'e bıraktı.

Apple'ın bir süredir kafasını meşgul eden ve yoğun eleştirilere hedef olan ücretsiz uygulamaları üzerine şirket sonunda önemli bir karar aldı. Yıllarca 'Ücretsiz' ibaresi adı altında herhangi bir bedel ödenmeden indirilen oyun veya diğer uygulamalar artık sadece 'İndir' butonuna tıklanarak indirilebilecek.

Tüm dünyada aynı anda geçilen yeni sistemde İngilizce lisanda ise 'Free' yerini 'Get' ibaresine bıraktı.

Apple neden 'ücretsiz' kelimesini kaldırdı

 

Apple'ın 'ücretsiz' ibaresini kaldırmasındaki en önemli etken ücretsiz olarak indirilebilmesine rağmen oyun içi alım özelliği nedeniyle kullanıcılardan ödeme alan uygulamalar... Apple kafa karışıklığını önlemek ve artan şikayetlere cevap verebilmek için ise bu kestirme yolu buldu.

 

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