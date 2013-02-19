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Bilim / Teknoloji

Apple'a virüs şoku

Apple firması kötü amaçlı yazılımın Mac bilgisayarlara etkilemek üzere tasarlandığını açıkladı

19 Şubat 2013 23:51

Apple firması Macintosh marka bilgisayar kullanan şirket elemanlarını hedef alan bir virüs tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Kimliği belirsiz bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen saldırıda bazı Apple çalışanlarının yazılım geliştirici bir siteyi ziyaret ettikleri sırada ‘kötü amaçlı’ bir yazılım tarafından etkilendikleri belirtiliyor. Apple firması kötü amaçlı yazılımın Mac bilgisayarlara etkilemek üzere tasarlandığını açıkladı. Firma yazılımın Mac bilgisayar kullanan ‘diğer firmaları’ da etkilediğini belirttiler.

Apple firması çalışanlarını etkileyen yazılımın geçtiğimiz hafta Facebook’u etkileyen korsan saldırısını gerçekleştiren grup tarafından gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. (reuters)

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