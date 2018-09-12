Apple yeni iPhone modellerini tanıttı

Geçtiğimiz haftalarda 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan ilk teknoloji şirketi olan Apple, iPhone Xs, Xs Max ve Xr'ı görücüye çıkardı.

11 yıl önce Apple'ın kurucularından Steve Jobs'un tanıtımı ile hayatımıza giren iPhone serisinin yeni üyeleri Steve Jobs Theater’da teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. İşte Apple'ın piyasaya süreceği yeni ürünleri:

iPhone Xs

Apple, geçtiğimiz yıl iPhone modellerinin 10. yılına özel çıkarttığı iPhone X modeliyle, iPhone tasarımında tamamen yeni bir tasarıma geçmişti. iPhone X, yenilenerek iPhone Xs olarak satışa sunuluyor.

5.8 inç büyüklüğünde 1125 x 2436 piksel çözünürlüğünde ve 458 ppi piksel yoğunluğundaki OLED ekranın kullanılacağı yeni model, ekran açısından önceki modele benzer olacak. True Tone Display ve 3D Touch’ın unutulmadığı modelde ekran ayrıca 120 Hz.

iPhone 8 Plus ile aynı boyutta olan kasa da incelen çerçeveler sayesinde daha geniş ekrana ev sahipliği yapılıyor.

Gücünü Apple’ın A12 Bionic işlemcisinden alacak olan yeni iPhone Xs, 7nm işlemciye sahip ilk akıllı telefon ünvanını alıyor. Huawei’nin 7nm’lik Kirin 980 işlemcisini kullanacak olan Huawei Mate 20 ile bu alanda yarış içerisinde.

A12 işlemcisi, A11 işlemcisinden yüzde 20 oranında hız artışı ve yüzde 40 oranında daha az güç tüketimi sunacak. A11 ile beraber gelen mimarisel yenilikler, A12 ile beraber 7nm üretim teknolojisiyle performans ve düşük güç tüketimi bir araya geliyor.

A12 Bionic işlemcisinin ise daha hızlı çekirdekler ve eş zamanlı kullanımda daha fazla verimlilik sunacak. Böylece çoklu çekirdek performansında yüzde 25-30 artış elde edilebilecek.

GPU performansı tarafında ise A11’e kıyasla yüzde 50 artış elde edilmiş. Bunun günlük hayata yansımasının ortalama yüzde 20 seviyesinde olması bekleniyor. Çünkü artık GPU performansını bellek bant genişlikleri limitlemeye başlayacak seviyeye geldi.

Evet bilgisayarlar ve ekran kartları için dediğimiz bant genişlikleri artık çipsetlerve mobil cihazlar için de önemli bir nokta haline geldi. Zira A12 saniyede 5 trilyon veriyi işleyebilecek.

iPhone Xs ve Xs Plus modelleri 4 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. 64 / 256 ve 512 GB‘lık dahili hafıza seçenekleri sunuluyor.

iPhone XS Max

Büyük ekranlı iPhone'un adı ise iPhone XS Max olarak açıklandı. Apple’ın yeni iPhone modelleri, beklendiği gibi gücünü 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Apple A12 Bionic’den güç alıyor. Bu Huawei’nin Mate 20 serisinde yer vereceği Kirin 980’in ardından 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ikinci işlemci.

6.9 milyar transitöre ev sahipliği yapan A12 Bionic, bir önceki A11 Bionic’e kıyasla yüzde 15 daha hızlı. Altı adet işlemci çekirdeğine ve 4 adet grafik çekirdeğine ev sahipliği yapan A12 Bionic, Neural Engine’e ev sahipliği yapıyor.

GPU performansı tarafında ise A11’e kıyasla yüzde 50 artış elde edilmiş. Bunun günlük hayata yansımasının ortalama yüzde 20 seviyesinde olması bekleniyor.

iPhone X ile hayatımıza giren çentiğin ve yüksek ekran kasa oranının korunduğu iPhone XS Max, 6.5 inçlik devasa bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Böylece iPhone 8 Plus ile neredeyse aynı boyutlarda daha büyük bir ekran kullanıcılara sunuldu.

Bu ekran 2688×1242 piksel çözünürlük ve 458 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. 3D Touch ve True Tone kullanılmaya devam edilirken, 120 Hz yenileme hızına sahip.

Maksimum depolama alanı seçeneği 512 GB‘a çıkarılan ve IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan akıllı telefon, daha önce belirttiğimiz gibi uzay girisi, gümüş ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

AR, Memoji ve Siri kısayolları artık 9 kat daha hızlı çalışırken, çok daha düşük bir enerji harcanıyor. Yeni iPhone’ların grafik gücünü sergilemek isteyen Apple, etkinlikte Elder Scrolls isimli oyun ile bir demo gösterisi yaptı.

Kamera performansı

Arka kısımda 12 Megapiksel çözünürlüğünde iki kamera yer alıyor. Geniş açılı ana kamera f/1.8 diyafram, telefoto kamera ise f/2.4 diyaframa sahip. OIS ile gelen telefon, önceki modeller ile benzer şekilde 2x optik zum imkanı sunuyor.

Apple yeni kamera sensörlerine geçiş yaptığını belirtirken, arka kamerayı çift ton Flaş ile güçlendirmiş durumda. Cihazın ön kısmında ise 7 Megapikselçözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığı sunan bir kamera yer alıyor.

Bunun yanı sıra FaceID teknolojisi için kızılötesi kameraya yer verilmeye devam ediliyor. Smart HDR çok daha iyi fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyan Apple, çekilen fotoğraflarda diyafram değiştirme imkanı ile büyük bir avantaj sundu.

iPhone XR tanıtıldı

iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinin yanında yepyeni bir modeli daha tanıtan Apple, rengarenk iPhone XR ile karşımıza çıktı.

3D touch özelliğine sahip olan ve çentikli ekran tasarımını kullanan modelde 6.1 inç Liquid Retina adı verilen LCD ekran kullanıldı. 1792×828 piksel çözünürlüğündeki bu ekran 326 ppi değerine sahip.

Çok daha güçlü bir cam kullanılan iPhone XR, 7000 serisi alüminyum kasayı bünyesinde barındırıyor.

Beyaz, siyah, mavi, kırmızı ve sarı renkleriyle karşımıza çıkan yeni iPhonemodelinde yer alan R harfi ise Remedial kelimesinin kısaltılmışı olarak açıklandı.

Touch ID ile vedalaşan Apple, iPhone XR modelinde de Face ID kullanmayı tercih etmiş. iPhone X ile aynı şekilde kullanılan bir arayüze sahip olan model, Apple A12 Bionic işlemciden gücünü alıyor.

iPhone XR kamera özellikleri!

Kameraya baktığımızda ise iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde gördüğümüz çift kamera, bu modelde yerini tek kameraya bırakmış. 12 Megapiksellik geniş açılı kamera ise iPhone Xs modellerindeki geniş açılı lens ile aynı özelliklere sahip.

Yani f/1.8 diyafram aralığına sahip olan kamerada 6 elementli bir lens ve OIS desteği mevcut. Ayrıca iPhone Plus modellerinin en sevilen özelliği Portre modu renkli iPhone ile de kullanılabilecek.

64, 128 ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olan yeni iPhone, 749 dolar fiyat etiketine sahip. 19 Ekim tarihinde ön siparişe açılacak olan modelin satışına ise 26 Ekim tarihinde başlanacak.

Apple Watch Series 4



40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı boyutta olan Watch Series 4, böylece önceki modellere kıyasla yüzde 30 daha büyük bir ekrana ev sahipliği yapıyor. WatchOS 5'in geniş ekran ile harmanlanması büyük bir kullanım kolaylığı sunacak.



WatchOS 5'te büyük ekran için kullanıcı arayüzünde değişikliklere giden Apple, 'Fotoğraflar, Haritalar ve Takvim' gibi uygulamalarını güncelledi. Böylece Apple Watch 4'ün büyük ekranı ile bu uygulamalardan en iyi şekilde yararlanılabilecek.

Yeni akıllı saate 64 bit desteğine sahip olan çift çekirdekli S4 işlemci güç veriyor. Böylece bir önceki modele kıyasla iki kat daha fazla performans sunduğunu belirten Apple, ivme ölçer ve jiroskop gibi donanım iyileştirmeleri ile cihazı oldukça güçlendirmiş durumda.

Apple CEO'su Cook, sağlık konusunun Apple Watch'un en çok odaklandığı nokta olduğunu söyledi. Watch, bilekten kalp atışını takip ediyor.

399 dolar GPS'lisi telefon hatlısı 499 dolar. Series 3'ün fiyatı 279 dolar olacak. Cuma günü ön satış, 21 Eylül'de Series 4 satışa açık olacak.

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