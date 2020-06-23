Apple Watch'tan yeni güncellemeler: 20 saniye elinizi yıkadığınızda 'Aferin' diyecek

Apple Watch, watchOS 7 güncellemesi ile çeşitli saat ekranlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. WatchOS 7'deki yenilikler; kişiselleştirilen kadranlar, kadran paylaşımı, dans gibi yeni egzersizler, uyku modu ve otomatik el yıkama algılama olarak öne çıktı.

Webrazzi'de yer alan habere göre, watchOS 7 güncellemesi kişiselleştirme açısından bebek bakımından spor faaliyetlerine kadar her Apple Watch kullanıcısı için farklı bir saat ekranı oluşturulabilmesini sağlayacak. Apple'ın Face Sharing adını verdiği özellik kapsamında komplikasyonlar da dahil olmak üzere, 3. parti uygulamalardan, Mesajlar, Mail ve App Store üzerinden ya da sosyal medyadan beğenilen kişiselleştirilmiş kadranlar paylaşılabilecek.

WatchOS 7 ile haritalar detay kazanmaya devam ederken, Bisiklet için yol tarifleri de Apple Watch'a taşınıyor.

Yeni egzersizler eklendi

Yeni güncellemede egzersiz için de pek çok seçenek eklendi. Egzersiz türlerine Core Training, Dans, Functional Strength Training ve Soğuma olmak üzere 4 yeni başlık ekleyen şirket, watchOS 7'de Dans'ta yakılan kalorileri hesaplamak için sensör füzyonunda faydalanıyor. WatchOS 7'deki danslar arasında ise Bollywood, kardiyo dansı, hip-hop ve Latin dansı yer alıyor.

Covid-19 etkisi

Covid salgının etkisinde watchOS 7 ile gelen ilgi çekici bir diğer özellik ise el yıkama uyarısı. Kullanıcı elini yıkarken, Apple Watch, su seslerini ve el hareketlerini algılayarak elini ne kadar zamandır yıkadığını belirtebilecek. Geri sayım eşliğinde gerçekleşen 20 saniye sonrasında ise kullanıcıya "Aferin" diyecek.

20 saniye, yeni tip Koronavirüs salgını döneminde sağlık yetkililerinin insanların ellerini yıkaması için önerdiği minimum süre.

Uyku takibi

Yeni güncelleme kullanıcıların belirlediği uyku saatleri yaklaştığında ekranı sadeleştirecek, ışığı kısacak. Kullanıcıya 'Meditasyon' ya da 'E-kitap' gibi uygulamaları önerecek.

Apple Watch uyku sırasında da kullanıcını uyku kalitesini, süresini ölçecek, sabah belirlenen saatte hafif bir ses ile uyandırma moduna geçecek.