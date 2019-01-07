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Bilim / Teknoloji

Apple ve Samsung anlaştı: iTunes Samsung TV'lerde kullanılabilecek

Özge Düzgün, (DHA)- İki rakip teknoloji şirketi Apple ve Samsung, Kore menşeili bazı TV modellerinin yakında iTunes'i destekleyeceğini duyurdu

07 Ocak 2019 12:58

Özge Düzgün, (DHA)- İki rakip teknoloji şirketi Apple ve Samsung, Kore menşeili bazı TV modellerinin yakında iTunes\'i destekleyeceğini duyurdu. 

2018 ve 2019 yılları arasında üretilen Samsung TV\'ler iTunes arşivine ve AppStor’a erişim sağlayacak. Böylece kullanıcıların  film ve TV şovlarını  izlemelerine ve doğrudan büyük ekranlarından alışveriş yapmalarına olanak sağlayacak. Dahası, TV\'ler müşterilerin Apple kaynaklarından içerik yayınlamalarına hatta AirPlay 2\'ye izin verecek.

Samsung, iTunes’teki film ve TV şovlarının yalnızca 100 ülkede kullanılabileceğini, AirPlay2\'nin ise 190 ülkede kullanılacağını açıkladı.  2018 modellere bir yazılım güncellemesinden sonra geleceği ve 2019 modellerinde ise bu yılın bahar ayında kullanılacağı duyuruldu. Bu özellik özel bir uygulama ile satışa sunulacak.

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