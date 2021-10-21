Apple ve Huawei arasında isim kavgası

Huawei, yeni çıkaracağı kulaklık için MatePod ismini kullanınca, bünyesinde AirPods ve EarPods ürünlerini bulunduran Apple, şikayetçi oldu.

Çinli teknoloji şirketi Huawei yeni çıkaracağı kulaklık için MatePod isminde karar kıldı. Apple, kendisine ait AirPods ve EarPods ürünleriyle, MatePod arasındaki isim benzerliğinden rahatsız oldu.

Apple, Huawei’yi Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi’ne şikayet etti. Şikayeti inceleyen ofis, marka ismi, söylenişi ve genel görünümlerinin farklı olduğu belirtilirken, Huawei’in Apple‘ı taklit ettiği yönündeki iddiaları destekleyecek yeterli kanıt da bulunamadı. Böylece Çinli firma MatePod ismini kullanmak için onay almış oldu.